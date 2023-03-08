«Я пел с Путиным и посвятил это женщине»: знаменитый артист Михаил Турецкий поздравил жительниц Томска с 8 марта

Михаил Турецкий, Народный артист России, продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO, музыкант, шоумен с супругой Лианой Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии 8 марта журналист «КП-Томск» пообщался с народным артистом России Михаилом Турецким. Создатель легендарной арт-группы «Хор Турецкого» прослезился, когда передавал томичкам сердечные поздравления.

«Поздравляя жительниц Томска с 8 марта, я говорю женщинам, что мы живем ради вас, и мы служим вам, дорогие женщины! Потому что вы основа основ, вы даете жизнь, вы даете нам вдохновение, положительную эмоцию, даете нам детей, любовь, продолжение, все вы нам даете. Вы наши любимые! Слезы мешают продолжать говорить…», - признался музыкант и ненадолго отвернулся.

После небольшой паузы шоумен продолжил делиться своим видением роли женщины в жизни современной России.

Фото: "SOPRANO Турецкого"

«Россия – женская страна. На латыни даже для пафоса скажу: кредо ти фемина - верую в женщину! Потому что сегодня женщина - это несущая сила в российской жизни, я так чувствую. Мужчина с того момента, как перестал добывать мамонта, стал равноправным. На нем большая нагрузка, живет на 10 лет меньше, и очень важно, чтобы рядом с мужчиной была сильная женщина, которая помогает ему бороться за будущее, обеспечивать семью, стараться для своей страны. Очень большую роль играет женщина. Для нормального мужчины должно быть так: женщина – смысл жизни», - сказал Михаил.

Артист подробно пояснил, почему самым дорогим в жизни мужчины считает женщину, а не профессию или не дело жизни. По его словам, даже дело жизни является посвящением любимой, все завоевания мужчины делаются «ради тебя». Турецкий привел интересный пример из своей жизни, когда собственное достижение – встречу с Президентом России - он посвятил жене Лиане.

Михаил Турецкий с супругой Лианой Фото: Иван Макеев

«Первый звонок я сделал своей жене, когда мы с Владимиром Владимировичем Путиным провели полтора часа в близком общении. Я был на уровне вдохновения, первый звонок сделал Лиане, сказал: «Представляешь?!» - я хотел поделиться, мне было важно, что она порадовалась. Как будто это ей посвятил, что такой я молодец, что Путин со мной столько общался, мы пели вместе песни, разговаривали. Она, правда, мне сказала: «С момента нашего знакомства ты не был таким возбужденным». Я над ней пошутил, ответил: «Не хочу тебя расстраивать, но то возбуждение, может, даже с сегодняшним и не могло сравниться», мы оба посмеялись», - рассказал Турецкий.

Свое поздравление для жительниц Томска с 8 марта Михаил решил завершить словами поддержки. Он посоветовал верить в силу истинных ценностей и стараться не обращать внимание на негатив.

«Кто бы вам что ни говорил, дорогие женщины, помните, что вы - самое дорогое, что у нас есть. Тот, кто так не думает - мужчина, который не любит женщину, он неправильно сооружен, скроен и спроектирован. Настоящий мужчина не может не любить женщину и не может не посвящать ей свою жизнь», - добавил прославленный музыкант.

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