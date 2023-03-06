«Пуля обогнула голову бойца!»: томичи рассказали, как православный оберег спас солдата

Лента-оберег спасла жизнь томскому бойцу Фото: Анна Ковалёва

О том, как жизнь бойцу СВО спас православный оберег, журналисту «КП-Томск» рассказал руководитель исполкома местного отделения «Народного фронта» Сергей Шаляпин. Все, кто слышал эту историю, называют ее чудесной. Она произошла в 2022 году в зоне проведения специальной операции.

Сергей Шаляпин, руководитель исполкома местного отделения «Народного фронта» Фото: Анна Ковалёва

«Однажды к нам в «Народный фронт» пришла очень уважаемая томичка Татьяна Логачева, сотрудница ТУСУРа и прихожанка православной церкви. Она организовала производство поясов с нанесенными на них молитвами для наших ребят на передовой. Татьяна общалась с томскими бойцами, которые рассказали очень интересную историю и попросили передавать им обереги из церкви, потому что они спасают от пуль. Мы стояли и слушали историю, открыв рот. Сразу вспомнили подобные случаи времен Великой Отечественной войны – всем известные, когда множество бойцов наблюдали явление Богородицы на Курской дуге, например», - рассказывает Сергей.

Обычно верующие надевают церковные пояса на талию. Но один военнослужащий, находясь в зоне СВО, решил обвязать лентой голову.

Фото: Александр КОЦ

«Парнишка взял такой пояс и надел его под каску. И в бою многие увидели, когда в его направлении выстрелили, пуля как бы обогнула голову бойца, свидетелей куча. Сослуживцы поверить не могли, что парень остался жив. Стали говорить об этом, как о чуде, произошедшем благодаря поясу с молитвами. И после этого случая ребята стали просить себе такие же обереги. Дальше пошла распространяться информация. Прихожанка, как человек душой болеющий и верующий, поставила себе цель, что она должна для ребят эти пояса найти, а их не было», - делится представитель «Народного фронта».

Томичка искала, обошла много точек, но не могла найти в продаже запрошенные военными ленты. Ей удалось выяснить, что такие изделия есть только в Москве. Татьяна отслеживала ситуацию и, как только пояса появились в Томске, ей рассказали об этом в епархии.

Фото: Анна Ковалёва

«Женщина связалась с двумя местными фирмами, которые печатают такие пояски и готовы были отпечатать специально для участников спецоперации. Епархия выделила ткань, освятила эту ткань. Напечатали большое количество поясов и снова освятили. Она принесла нам в наборах – в каждый вложена иконочка, крестик, сам пояс, а также описание», - сказал Сергей Шаляпин.

Параллельно такие же ленты-обереги начали передавать в «Народный фронт» для участников СВО представители Корниловского казачьего хутора. Теперь томские бойцы получают освященные пояса на регулярной основе. На днях необычные «талисманы» отправят уже с третьей поставкой гуманитарных грузов.

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