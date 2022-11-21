Томичи могут купить дома в «Заповедном» с помощью эскроу-счетов Сбербанка

Фото: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИСК»

Сделка по кредитованию строительства дуплексов, жилых домов для двух семей, в ЖК «Заповедный» была заключена в ноябре 2022 года «Управляющей компанией ТИСК» и томским отделением Сбербанка. Напомним, что новый микрорайона располагается в окрестностях живописного села Коларово Томской области.

Для томичей такое решение значит, что теперь все строящиеся дома можно приобретать в ипотеку от Сбербанка еще на стадии строительства по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов.

Фото: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИСК»

Представители СБЕРа сообщают, что поселок «Заповедный» подходит под все требования, которые необходимы для оформления таких сделок. Строительство реализуется согласно концепции комплексного освоения территории в соответствии с генеральным планом застройки.

У жителей Томской области есть возможность приобрести свое жилье в «Заповедном» в рамках льготной ипотеки со ставками от 5,7% в рамках программ «Семейная ипотека» и «Господдержка 2020».

Кроме того, УК «ТИСК» сообщает об стремительно развивающейся в микрорайоне качественной среды обитания - детские и спортивные площадки, места отдыха, магазины, парковочные площадки, дороги, проезды, велосипедные дорожки, тротуары. Также в скором времени будет возведен детский сад.

Фото: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИСК»

Согласно сделке между СБЕР и «Управляющей компанией ТИСК», на кредитные средства будет построено 16 дуплексов, в которые смогут заехать 32 семьи. Также в планах увеличить количество пакетных предложений на рынке строительных предложений.

Отметим, что новый коттеджный поселок Заповедный находится рядом с Томском, всего в 15 километрах от центра. Генеральный план строительства микрорайона предполагает строительство 510 таунхаусов, 210 коттеджей, 116 дуплексов и 7 многоквартирных домов.