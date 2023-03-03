«Будущий мэр Томска»: полный список кандидатов на должность градоначальника

За кресло главы Томска поборются восемь человек. Фото: Анна Ковалёва

3 марта в городской думе Томска завершился прием документов от кандидатов на пост главы города. Как стало известно, в предвыборной гонке решили участвовать восемь человек, в том числе и исполняющий обязанности главы Томска Михаил Ратнер.

Напомним, в октябре прошлого года в Томской области отменили прямые выборы главы Томска. 17 февраля нынешнего года, согласно распоряжению губернатора Владимира Мазура, был утвержден список членов состава совета конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы областной столицы. 15 марта они оценят программы претендентов и выберут не менее двух достойных кандидатов на должность градоначальника. Кто в итоге займет эту должность, будут решать депутаты гордумы на ближайшем заседании: для победы необходимо будет набрать не меньше 25 голосов.

Напомним, первыми документы для участия в конкурсе подали четыре человека: депутат Законодательной думы Томской области от КПРФ, глава областной федерации бокса Максим Лучшев, безработная самовыдвиженка Елена Уварова, депутат томской думы от политической партии «Справедливая Россия» Инга Первушина и бывший председатель думы Стрежевого, замдиректора дочерней компании «Газпромнефть» Федор Шабанов.

В последний день приема заявлений, 3 марта, утром, документы заполнил и исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер. Напомним, он трудится на донной должности с ноября 2020 года – после отстранения мэра Ивана Кляйна за злоупотребление полномочиями.

Днем побороться за кресло главы города решили еще три томича: юрист Игорь Ольховский, пенсионер Виль Фаизов и бывший депутат областной думы, начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

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