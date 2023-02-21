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Общество21 февраля 2023 6:58

«Нашли живой скелет собаки на цепи»: жители Томска обнаружили в заброшенном сарае полумертвого пса

Жители Томска нашли в заброшенном сарае полумертвого пса на цепи
Анна Ковалёва
Брошенного истощенного пса спасли от смерти зоозащитники. Фото предоставлено героем публикации

Брошенного истощенного пса спасли от смерти зоозащитники. Фото предоставлено героем публикации

Шерстяной скелет, набор костей – так описали волонтеры собаку, которую обнаружили в полузаброшенном сарае в Томске. О найденном псе зоозащитникам сообщила соседка бывшей хозяйки пса - Татьяна. Журналисту «КП-Томск» удалось связаться с ней и узнать подробности.

«Это собака женщины, которая лежит в больнице, ей отняли ногу. За собакой никто не ухаживал. Я сама только узнала, что пес в таком плачевном состоянии, пришла, покормила его и сразу выложила пост. Понятно, что бывшей хозяйке с ампутированной ногой теперь самой потребуется помощь, ей теперь не до животных», - рассказала Татьяна.

Увидев пост об истощенном цепном псе, зоозащитники приехали в частный сектор Октябрьского района по указанному адресу. По их словам, у собаки едва хватило сил, чтобы встать.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Дом заброшен, в разломанном сарае подобие будки - и шерстяной скелет собаки на цепи, еле живой. Говорят, хозяйка несколько месяцев находится в клинике», - делится волонтер Ольга.

Рядом с привязанной собакой лежали замерзшие обглоданные кости, а также буханка хлеба и кабачки. Зоозащитники угостили пса свежим мясом и отвезли к ветеринару для оказания срочной помощи.

«До слез – малыш нашел в себе силы вильнуть нам хвостиком. Это оказался мальчик, изнеможденный голодом. Крайняя степень истощения - кахексия, обезвоживание. Сейчас надо кормить дробно и небольшими порциями, 5-6 раз в день, и обеспечить объём жидкости», - рассказала зоозащитница.

Собака почти не встает из-за потери сил. Фото предоставлено героем публикации

Собака почти не встает из-за потери сил. Фото предоставлено героем публикации

Специалисты клиники отметили, что собака довольно молодая – ей года три. У нее невероятно красивый черно-пестрый окрас. По словам волонтеров, пес оказался очень добрым и ласковым.

«Сейчас у нас на передержке, будет отъедаться и набираться сил. Назвали Дастен. Теперь ищем заботливого хозяина этому милейшему созданию!», - добавила Ольга.

Узнать подробнее о судьбе спасенной собаки, а также перечислить средства на ее восстановление можно на странице благотворительного фонда «Сердце чистейшей породы».

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