«Нашли живой скелет собаки на цепи»: жители Томска обнаружили в заброшенном сарае полумертвого пса

Брошенного истощенного пса спасли от смерти зоозащитники. Фото предоставлено героем публикации

Шерстяной скелет, набор костей – так описали волонтеры собаку, которую обнаружили в полузаброшенном сарае в Томске. О найденном псе зоозащитникам сообщила соседка бывшей хозяйки пса - Татьяна. Журналисту «КП-Томск» удалось связаться с ней и узнать подробности.

«Это собака женщины, которая лежит в больнице, ей отняли ногу. За собакой никто не ухаживал. Я сама только узнала, что пес в таком плачевном состоянии, пришла, покормила его и сразу выложила пост. Понятно, что бывшей хозяйке с ампутированной ногой теперь самой потребуется помощь, ей теперь не до животных», - рассказала Татьяна.

Увидев пост об истощенном цепном псе, зоозащитники приехали в частный сектор Октябрьского района по указанному адресу. По их словам, у собаки едва хватило сил, чтобы встать.

Фото предоставлено героем публикации

«Дом заброшен, в разломанном сарае подобие будки - и шерстяной скелет собаки на цепи, еле живой. Говорят, хозяйка несколько месяцев находится в клинике», - делится волонтер Ольга.

Рядом с привязанной собакой лежали замерзшие обглоданные кости, а также буханка хлеба и кабачки. Зоозащитники угостили пса свежим мясом и отвезли к ветеринару для оказания срочной помощи.

«До слез – малыш нашел в себе силы вильнуть нам хвостиком. Это оказался мальчик, изнеможденный голодом. Крайняя степень истощения - кахексия, обезвоживание. Сейчас надо кормить дробно и небольшими порциями, 5-6 раз в день, и обеспечить объём жидкости», - рассказала зоозащитница.

Собака почти не встает из-за потери сил. Фото предоставлено героем публикации

Специалисты клиники отметили, что собака довольно молодая – ей года три. У нее невероятно красивый черно-пестрый окрас. По словам волонтеров, пес оказался очень добрым и ласковым.

«Сейчас у нас на передержке, будет отъедаться и набираться сил. Назвали Дастен. Теперь ищем заботливого хозяина этому милейшему созданию!», - добавила Ольга.

Узнать подробнее о судьбе спасенной собаки, а также перечислить средства на ее восстановление можно на странице благотворительного фонда «Сердце чистейшей породы».

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