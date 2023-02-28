Под Томском самосвал задавил лежавшего под ним мужчину

В Томском районе легковушка насмерть задавила человека Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В воскресенье, 26 февраля, в Томском районе «Жигули» задели припаркованный самосвал, который задавил ремонтировавшего его мужчину. Страшное ДТП произошло около 13 часов 30 минут на 1 километре подъезда к деревне Половинка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что 68-летний водитель ВАЗа 21041-30 утратил контроль над движением и наехал на 39-летнего мужчину-пешехода. Ему потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, автомобиль задел и припаркованный на обочине самосвал. «После этого автомобиль ГАЗ САЗ начал движение и совершил наезд на другого пешехода (32-летнего мужчину), осуществляющего ремонт грузовика, находясь под ним. В результате происшествия, 39-летний пешеход погиб», - сказано в сообщении.

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