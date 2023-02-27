Житель Томской области погиб в аварии с фурой на трассе

Мужчина погиб в аварии под Томском. Фото: Telegram-канал «Регион-70»

Под Томском, в районе села Кафтанчиково, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. Об этом сообщили очевидцы аварии в Telegram-канале «Регион-70».

«Смертельное ДТП за Кафтанчиково. Фура с легковушкой. Водитель легковушки погиб, пассажиров не было», - написали авторы поста. Очевидцы также уточнили, что водитель фуры не получил серьезных травм.

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что легковую машину развернуло в результате лобового столкновения. Смята вся передняя часть автомобиля.

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