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НовостиОбщество26 февраля 2023 10:00

Накануне Дня защитника Отечества томские казаки уехали добровольцами в зону СВО

Всем необходимым их обеспечил региональный штаб «Народного фронта»
Екатерина Яганова
Фото: скриншот видео Народный фронт | Томская область/ВКонтакте.

Фото: скриншот видео Народный фронт | Томская область/ВКонтакте.

Накануне 23 Февраля в зону спецоперации на Украине отправилась группа казаков Корниловского хуторского казачьего общества. Уехали по зову сердца, добровольцами – «Родину защищать». Со снаряжением, экипировкой и всем необходимым казакам помогло региональное отделение «Народного фронта». Им предоставили квадрокоптеры, оптические прицелы, коллиматоры, силовые усилители, медикаменты, тактические аптечки, костюмы, спальные мешки, фонарики, термобелье, рюкзаки, плащи, термоодеяла, разгрузочные жилеты, продукты и средства гигиены. Помощь была собрана, как говорится, всем миром. В январе также помогли с доставкой необходимых вещей отряду «Львы», в котором служат томские казаки. А те отблагодарили, изготовив для пункта сбора и отправки гуманитарной помощи крепкие деревянные стеллажи. Теперь помощь, которую приносят в НФ томичи, рассортирована и разложена по полочкам.

Кстати, среди нынешних добровольцев есть те, кто уже был в Донбассе, получил ранение, восстановился дома и теперь едет туда вновь, а также те, у кого есть боевой опыт в других горячих точках. Томичи войдут в состав казачьего батальона со всей России. Отправляли казаков с добрыми пожеланиями и напутствиями, чтобы поскорее возвращались домой живыми и здоровыми.