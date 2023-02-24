Дело мужчины, прижавшего трактором работника на лесозаготовке насмерть, направлено в суд

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Томской области

СКР по Томской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Его обвиняют по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как считает следствие, 10 декабря 2022 года мужчина очищал дорогу на тракторе на территории лесозаготовительной организации в 15 км от поселка Белый Яр Тегульдетского района.

«Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на работника указанной организации и прижал его ковшом-лопатой к раме с цистерной», - говорится в сообщении.

Работник скончался от полученных травм на месте.

Дело передано в Тегульдетский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

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