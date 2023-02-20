«Малыш видел могилу отца»: 23-летний боец из Томской области погиб на спецоперации

Евгений получил смертельное осколочное ранение в грудь при обстреле. Фото предоставлено героем публикации

Стало известно о еще одном военнослужащем из Томской области, погибшем при исполнении воинского долга в зоне СВО. 23-летний Евгений Старшинов отправился на фронт добровольцем в первые дни проведения спецоперации. Подробности рассказала журналисту «КП-Томск» вдова погибшего.

Фото предоставлено героем публикации

«Женя проходил срочную службу в РВСН, ему очень понравилось. Уже через полгода пребывания в армии он сказал, что хочет быть военным. После возвращения домой в Колпашевский район муж попробовал попасть в Северскую дивизию, но не прошел медкомиссию. Пожил на гражданке пару лет. У нас уже рос сынишка», - вспоминает вдова бойца Валентина.

Евгения Старшинова не покидала мечта носить погоны. Он решил еще раз попытать счастье и подал документы для поступления на службу по контракту в артиллерийскую Краснознаменную бригаду в Юргу. На этот раз парень благополучно прошел медицинскую комиссию и, наконец, стал военным - в феврале 2022 года.

Фото предоставлено героем публикации

«В том же месяце, когда муж подписал контракт, было объявлено о начале СВО. Ребят спросили, кто хочет отправиться на фронт, Женя сразу согласился. Я тяжело это восприняла, отговаривала его, потому что не хотела отпускать. Но муж ответил, что он не просто так туда идет служить. Его слова были такими: «Надо за Россию, надо нашим ребятам помогать», - вспоминает Валентина.

Евгений приехал в Колпашевский район, чтобы побыть с близкими перед отправкой в зону боевых действий. Его февральский приезд домой оказался последней встречей с родными.

Фото предоставлено героем публикации

«Сыну было всего 2,5 года, но он хорошо запомнил папу. Начиная с марта, когда Женя приехал на ту территорию, где ведется спецоперация, он регулярно созванивался с нами по скайпу. Уже в конце весны эти видеосеансы вдруг пропали…», - делится девушка.

Первым о гибели мужа Валентине сообщил по телефону сослуживец и друг Евгения. Он сказал, что 25 мая при обстреле российских позиций один из осколков смертельно ранил Женю в грудь. Чуть позже из военкомата пришла похоронка на 23-летнего парня.

Фото предоставлено героем публикации

«Эмоции описывать нет смысла, это был удар для меня, для отца и сестры Жени. Его тело привезли не сразу, мужа похоронили только в июне. Сыну не рассказали, но он начал спрашивать: «Когда приедет папа?». На такие вопросы я постоянно отвечаю: «Папа поселился в сердечке», - рассказывает вдова Евгения.

Однажды Валентина привезла ребенка с собой на кладбище. Ее очень удивило, как сын себя там повел. По словам женщины, мальчик, как и его отец, оказался большим любителем машин. Ребенок некогда и нигде не оставлял свои игрушечные автомобили. Но вдруг он подошел к могиле папы, положил на нее машинку и отошел.

Фото предоставлено героем публикации

«Впервые сын не забрал свою машинку. Я думаю, он уже понимает то, что было бы невозможно передать словами», - сказала Валентина.

В социальной сети, в аккаунте школы, в которой учился Евгений, односельчанине опубликовали трагическую весть о его смерти.

«С болью и горечью сообщаем, что на территории Украины, в ходе спецоперации, обеспечивающей национальную безопасность России, погиб выпускник нашей школы Евгений Старшинов. Мужественный, сильный, отважный парень служил по контракту в в/ч 59361 г. Юрга в 120 артиллерийской бригаде. Он погиб, получив ранения, несовместимые с жизнью, при этом проявил героизм и мужество при исполнении воинского долга. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», - написали односельчане.

Редакция «КП-Томск» также выражает искренние соболезнования близким Евгения Старшинова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

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