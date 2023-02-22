Синоптики озвучили прогноз погода в Томске на 23 февраля и праздничные выходные

Два дня в городе продержится плюсовая температура, а позже столбики термометра не упадут ниже -9 градусов. Фото: Сибфм

В Томске завтра, 23 февраля, и последующие праздничные выходные будет тепло. Два дня в городе продержится плюсовая температура, а позже столбики термометра не упадут ниже -9 градусов. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В День защитника отечества томичей порадует прогноз погоды. Ночью синоптики обещают до -4 градусов, а днем до +3. По городу ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу, 24 февраля, будет еще теплее. Ночная температура не опустится ниже -1 градуса, а днем столбики термометра прогреются до +4. Также по-прежнему прогнозируется мокрый снег.

К выходным незначительно похолодает. Ночная температура в субботу, пока что, прогнозируется до -12 градусов, а днем до -3. Осадки продолжат выпадать. К 26 февраля ночью будет -15 градусов, а днем до -9. Снег по-прежнему будет идти.

Читайте также: Томичам на заметку: важные заявления президента РФ Владимира Путина для федерального послания