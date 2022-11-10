Снег выпал в Томске позже обычного: это тенденция нескольких последних лет

В Томске уже несколько лет установление снежного покрова фиксируют позже обычного Фото: Ксения Высотина

В Томске минувшая осень получилась необычно бесснежной: в октябре снег несколько раз выпадал и вновь таял, закрепившись наконец только в первой декаде ноября. В целом позднее наступление холодов отмечают и в Европе: по данным сервиса Gismeteo, в Берлине 1 ноября было 17 градусов тепла, в Риме — +25, а в Вене 2 ноября — +19.

Установление снежного покрова и переход через 0° позже нормы — это тенденция последних нескольких лет в Томской области, рассказала корреспонденту "КП-Томск" начальник центра метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, переход через 0° в этом году в Томской области произошел в даты 23-29 октября, то есть позднее обычного на 4-9 дней. В Томске переход случился с опозданием на 9 дней от нормы.

Что касается установления снежного покрова, то и этот процесс в регионе произошел с некоторым запозданием: по северу области снег выпал 23-29 октября, но затем несколько раз сходил и вновь выпадал.

"В Томске нормой [установления снежного покрова] считается 28 октября, а в этом году он в ноябре установился, где-то 7 ноября. Ноябрь уже считается зимним месяцем, и мы не совсем точны здесь в датах, потому что снег то выпадает, то сходит. Так что да, [снег установился] позже нормы. Это не только в этом году, вообще в последние годы установление снега позже обычного", — сообщила Рюхтина.

Специалист также отметила, что в 2021 году переход через 0° произошел 26-31 октября, а снег закрепился в Томске уже 1 ноября. Тем не менее, аномальной осень 2021 года назвать сложно.

"Осень в этом году получилась около нормы: она ни холодная, ни теплая, а средняя. Средние температуры +4...+6 градусов, это около нормы. В Томске +6,1°, выше нормы на 0,4°. Мы считаем, что это около нормы. <...> Таких лет очень много", — рассказала метеоролог. Рюхтина добавила, что в зависимости от района выпадение осадков составило от 60% до 130% от нормы.

И все же, носит ли почти бесснежный октябрь в Томске отпечаток глобального потепления? Без большого исследования делать какие-то выводы сложно. Однако чем больше таких погодных странностей будет возникать, тем явственнее томичи почувствуют процесс изменения климата на себе.