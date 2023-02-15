В квартире жилого дома в Томске обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями

Тело мужчины обнаружили в жилом доме на улице Первомайская. Фото: прокуратура Томской области

В Томске, в одной из квартир жилого дома на улице Первомайская, обнаружено тело 35-летнего мужчины. Прибывшие на место специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти - колото-резаные ранения на груди. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Томской области.

Представители надзорного органа уточнили, что для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Томска Дмитрий Патлаев.

Фото: прокуратура Томской области

«В квартире вместе с умершим находились его сожительница и знакомый, они вместе распивали спиртное. Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения контролируется прокуратурой города», - добавили в пресс-службе.

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