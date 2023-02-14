Похищенный томич передал лжеполицейским 100 тысяч рублей

Мужчина поверил в похищение и передал мошенникам 100 тысяч. Фото: Даниил ОПАРИН

Молодого томича похитили неизвестные и, запугав, заставили выплатить 100 тысяч рублей. Преступников задержали, сообщает прокуратура Томской области.

Кировский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Его признали виновным в похищении человека и мошенничестве. Установлено, что в декабре 2011 года мужчина сговорился с тремя знакомыми напасть на 25-летнего томича. Их цель была простой – получить с него деньги.

Налетчики подъехали к молодому мужчине на двух машинах. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они скрутили его, потом натянули на глаза шапку и усадили в машину. Привезли в заранее подготовленное место, где, пристегнув наручниками к стулу, потребовали денег за то, чтобы не заводить уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. Поверив во все происходящее, томич попросил свою мать передать мошенникам 100 тысяч рублей.

Злоумышленников потом задержали. Организатору похищения на время расследования уголовного дела вручили подписку о невыезде, но он ее нарушил – сбежал в Ростовскую область, где проживал все эти годы. Там же его и задержали.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд отменил мужчине условное осуждение и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Срок ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.