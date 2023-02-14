«Удочерили сироту с ДЦП»: в Томской области приемная семья выбрала ребенка по улыбке на фотографии

Ежегодно Ольга проходит несколько курсов по реабилитации. Фото предоставлено героем публикации

Яркая улыбка и огонек в глазах – такой впервые увидели на фото 6-летнюю Олю ее будущие приемные родители. Пара из села Парабель Томской области подыскивала сестру для первой приемной дочери – 7-летней Светы. Когда ехали знакомиться с Олей, даже не знали, что у нее ДЦП. Диагноз «детский церебральный паралич, спастический тетрапарез» не отпугнул желающих принять девочку в свою семью.

«Про трудности мы не думали даже. Увидели счастливую улыбку на сайте департамента по вопросам семьи и детей в базе данных сирот, и сразу Оля нам понравилась. Я была полный ноль в этих диагнозах. С ДЦП никогда не сталкивались. Взяли девочку из детского дома уже после операции. На тот момент она не ходила и даже не стояла», - вспоминает Анна Титова, приемная мама Ольги Андреевой.

Фото предоставлено героем публикации

Муж Анны Николай начал заниматься с Олей – выполнял с ней физические упражнения, разрабатывал девочке суставы. На деньги, собранные благотворительным фондом «Обыкновенное чудо», дома установили тренажеры.

«Когда я увидела, что Оля уже может минуту стоять самостоятельно, у меня появилась вера. Я поняла, что мы добьемся улучшений», - делится женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Приемные родители показали дочь хирургу-ортопеду, начали возить ее на курсы по реабилитации. По несколько раз были в Северске, в Санкт-Петербурге и в некоторых других городах. Одну только Евпаторию посетили дважды по ОМС, один раз на средства фонда, а также за свой счет.

«В прошлые года два в основном на свои средства ездили, и еще по программе ОМС. Мы редко обращаемся в фонд за помощью, там есть лимит по количеству сборов. Очередной сбор на реабилитацию Оли в фонде только что закрыли, деньги пойдут на оплату занятий в томском центре «Шаг вперед» в марте», - говорит Анна Титова.

Фото предоставлено героем публикации

Со временем регулярные развивающие занятия помогли Оле научиться стоять в течение 5-10 минут. Она полностью обслуживает себя в быту.

«Дочка ходит с костылями с портфельчиком даже в школу обычную сама. Старшеклассница уже, время летит, превратилась в девушку-красавицу. Ее детские мечты научиться кататься на коньках давно улетучились, но появились новые – она хочет поступить в университет и выучиться на психолога», - говорит мама Оли.

Фото предоставлено героем публикации

На протяжении 10 лет Оля живет в большой дружной семье – у нее появилось еще две сестры. Всего пара из Парабели удочерила четверых детей.

«Что касается состояния здоровья Ольги, то, по словам врачей, она достигла максимума того, что может ее организм. Улучшений больше не прогнозируют, но теперь важно не допускать «откатов» - всю жизнь поддерживать те успехи, которых девочка добилась. Ей нужно постоянно заниматься, чтобы не было ухудшений», - рассказала Анна.

Фото предоставлено героем публикации

Врачи советуют девушке проходить реабилитационные курсы 4-6 раз в год на постоянной основе. На это регулярно требуются деньги. Семья Титовых будет благодарна каждому, кто сможет поддержать Олю финансово. Чтобы помочь девушке, можно обратиться в благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» по номеру телефона 8 (901) 611-13-11 или по электронной почте chudo-tomsk@yandex.ru

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