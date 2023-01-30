«Щенка собрали по частям после аварии»: бездомному хаски из Якутска провели уникальную операцию в Томске

Щенка из Якутии прооперировал томский хирург. Фото предоставлено героем публикации

«Каша вместо костей и дикие боли» - так описывают волонтеры состояние щенка, которого переехала машина в Якутске. У маленького бездомного хаски были раздроблены кости таза и сломана шейка бедра. В таком состоянии он несколько дней пробыл в отлове. Тревогу забили зоозащитники, случайно узнавшие о судьбе щенка.

«В отлове в Якутске очень негуманны к животным. Там малыш умирал от боли, шли воспаления. Кто-то снял его на видео – видимо, волонтер, который посещает отлов, и выложил пост. Москвичи, создавшие группу помощи собакам Сибири, вышли на нас, томский ветеринар согласился провести сложнейшую операцию. Так бедолага попал в наш город», - рассказывает сооучередитель фонда «Сердце чистейшей породы» Ольга Кулик.

На снимках: в отлове в Якутске; в клинике после операции в Томске. Фото предоставлено героем публикации

Зоозащитники собрали деньги на перевозку животного. Нашли женщину, летевшую из Якутска в Томск. Пассажирка согласилась, чтобы к ней «прикрепили» собаку в качестве зарегистрированного багажа. По прибытию щенка перевезло из аэропорта в клинику местное зоотакси. Назвали малыша Севером. Начали готовить к операции.

«Специалисты определили, что это пяти-шестимесячный хаски. Его детский возраст усложнил лечение, потому что хирургу нужно было не попасть в зону роста, иначе бы спицы помешали развиваться. Обычно такие операции делают на крепкие кости, а у него они еще мягкие. Вообще количество переломов даже невозможно было сосчитать. Всего установили пять спиц, несколько пластин, девять винтов – собирали скелет изнутри заново! Ситуация была осложнена тем, что прошло уже две недели после аварии, там и фиброзная ткань появилась», - говорит Ольга Кулич.

У щенка диагностировали множественные переломы таза и перелом шейки бедра. Фото предоставлено героем публикации

По словам волонтеров, такую уникальную операцию в Томске провели собаке впервые. За это возьмется не каждый врач и не в каждом городе.

«В Якутске это точно было не операбельно. У нас почти невозможное сделал хирург-ортопед, невролог Станислав Недзельский, бесконечно ему благодарны», - говорит зоозащитница.

Щенка мучают сильные боли. Фото предоставлено героем публикации

В группе в соцсети волонтеры написали: «Жизнь Севера изменилась, позади цепкие лапы смерти в отлове, голод, холод и одиночество. Операция прошла успешно, впереди долгий путь восстановления. Остались, правда, долги: 59 тысяч рублей операция и плюс каждый день стационара стоит как крыло от самолета. Но жизнь того стоит, жизнь маленького якутского пацаненка».

Север благополучно перенес операцию. Несмотря на сильные боли, щенок виляет хвостом при виде волонтеров. Прогнозы хорошие – ветеринары считают, что у собаки есть все шансы полностью восстановиться.

Север - добрый и ласковый пес. Фото предоставлено героем публикации

«Характер у хаскеныша чудесный, это очень ласковый щенок. И еще он настоящий боец, так мужественно перенес все ужасы, с которыми столкнулся. Мы не сомневаемся, что Север выздоровеет, все у него получится! Продолжаем сбор необходимых средств на его восстановление и содержание», - добавила волонтер Ольга.

Желающие помочь щенку Северу могут обратиться в фонд «Сердце чистейшей породы» в «ВКонтакте» или по телефону +7 (961) 889-84-12.

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