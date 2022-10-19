«В другой стране тяжелее»: житель Томска рассказал о том, как вернулся из Грузии

Томич пожалел о поездке в другую страну.

24-летний Александр на днях вернулся из Грузии обратно в Томск. Молодой человек уехал в другую страну в конце сентября. Однако томич понял, что в другой стране ему будет сложнее, чем на родине, и вернулся обратно. Александр рассказал журналисту «КП-Томск» о Грузии и о том, что ему там не понравилось.

«Красивый город, но грязный»

Молодой человек и его друзья улетели в Грузию на самолете. Они остановились в отеле в городе Тбилиси, где цена за ночь обошлась им в 2 900 рублей. Первые два дня томичи гуляли и узнавали город. Однако спустя время Александр стал скучать по родине.

«Тбилиси — красивый город, но мне показался каким-то грязным. Пыль, переполненные мусорные баки. Пока мы гуляли, два человека на моих глазах просто швырнули бутылки в кусты», - рассказал Александр.

Также житель Томска отметил высокие цены в Грузии. По мнению молодого человека, так как Тбилиси является городом туристов, из-за наплыва россиян многие кафе, аптеки и магазины стали завышать цены.

Помимо плохой экологии и высоких цен, томичу было некомфортно из-за незнания местного языка, а русскоговорящих встретить было не так просто.

«Для меня вообще было удивлением, что в туристическом городе, тем более в такое время, практически не встречались русские. В кафе и магазинах мы общались на английском, и то коряво», - сказал томич.

«Не все такие приветливые, как в Казахстане»

Томич также обратил свое внимание на местных жителей. По словам Александра, грузины не показывали какого-то особого отношения к русскоязычным туристам.

«Я не замечал, чтобы к русским было какое-то иное отношение, нас никто не выгонял, но и не были все такие приветливые, как рассказывают о Казахстане», - сказал молодой человек.

Александр также добавил, что жители Грузии показались ему слишком раздражительными. На дорогах автомобилисты постоянно сигналят и ругаются, а если ты что-то спросишь у прохожего, то он может просто пройти мимо.

«Не все, конечно, были злыми по отношению к нам, но мнение сложилось из общей картины», - сказал томич.

«В другой стране тяжело»

Так как Александр и его друзья ехали в другую страну без конкретного плана, они понимали, что их каникулы скоро закончатся.

«Когда мы летели в Тбилиси, у нас не было четкого плана оставаться там, мы знали, что в другой стране будет тяжело», - добавил молодой человек.

Из-за того, что для трудоустройства в Грузии нужны вид на жительство и хотя бы знание английского языка, Александр понимал, что не сможет пока что заработать денег в другой стране, а свои финансы были на исходе.

«Я благодаря этой поездке понял, что прежде чем уезжать жить в другую страну, нужно четко понимать, что ты там будешь делать и как ты там будешь жить», - сказал томич.

А главное, отмечает Александр, нужно вообще сначала задаться вопросом - а нужен ли ты там кому-нибудь?

Спустя две недели молодой человек вернулся в Томск. Сейчас он жалеет и о потерянном времени, и о потраченных деньгах - один только перелет до Грузии через Турцию и обратно обошелся ему в 110 тысяч рублей.

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