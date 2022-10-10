«Казахи пускают к себе, чтобы накормить и дать ночлег»: житель Томска рассказал о переезде в Казахстан спустя неделю

Томич также поделился фотографиями своего нового дома. Фото: предоставлено героем

После объявления частичной мобилизации некоторые жители Томска решили уехать в ближайшие страны, куда не требуется виза и заграничный паспорт. У некоторых горожан выбор пал на Казахстан, так как это ближайшая страна, до которой можно добраться на личном транспорте.

Журналист «КП-Томск» связался с томичом, который уже неделю живет в Казахстане возле Каспийского моря, чтобы узнать, как местные жители отнеслись к такому наплыву россиян.

«Находясь там, было принято решение - если уж и переезжать, то в теплые края. В Казахстане есть Каспийское море, город Актау, тут тепло, почти всегда есть солнце. Для сибиряка, который живет в резко континентальном климате, тут очень комфортно», - поделился томич с журналистом.

На границе России и Казахстана томичей ждала большая пробка. По словам Константина, их машина была двухсотой в большом заторе.

«Мы простояли 19 часов в этой пробке. Каждые примерно полчаса нужно было проехать метров 20, очередь так двигалась и ночью и все эти 19 часов, хорошо, что нас было двое, один спал, другой двигался, потом менялись», - рассказал мужчина.

Помимо того, что впереди стояло много машин, томичам еще приходилось пропускать перед собой автобусы, фуры и специальные автомобили, которые должны были проехать без очереди.

На самой границе, в пропускном пункте, Константину и его другу не задали каких-либо вопросов.

«Все было быстро и без лишних вопросов. На казахстанской границе были улыбчивые пограничники, они были рады нам», - сказал мужчина.

Фото: предоставлено героем

После пересечения границы с соседней страной, перед Константином навис страх неизвестности, ведь он приехал в другую страну, где придется строить новую жизнь.

Изначально томич и его друг сняли отель, в котором ночь обходилась в 1 200 рублей. Как утверждает Константин, после приезда в Казахстан больших проблем с поисками жилья они не испытали. Позже мужчины переехали в дом возле моря.

Фото: предоставлено героем

«Сейчас мы в Актау, тут уже сложнее найти квартиру по нормальной цене, найти работу по своей специальности тоже сложно. Пока мы живем за городом, в маленьком доме на море, хотим найти квартиру в городе и дальше искать работу, что бы было рядом с домом», - рассказывает томич.

Константин также рассказал, что после переезда в Казахстан, он был удивлен добротой и отзывчивостью местных жителей. По его словам, казахи прямо на улице предлагают русским свою помощь.

«Многие казахи подходят прям на улице и хотят чем-то помочь, найти квартиру, накормить, да и просто словами поддержать. Люди готовы пускать к себе незнакомцев, переночевать, накормить», - поделился мужчина.