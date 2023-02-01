«Два месяца назад была здоровым ребенком, и вдруг стала инвалидом!»: жительница Томска рассказала о судьбе 11-летней дочери

У Софии внезапно начались проблемы со здоровьем. Фото предоставлено героем публикации

У девятилетней томички Софии Пивоваровой никогда не было особых проблем со здоровьем. Лишь в детском саду ей диагностировали плоскостопие и говорили о гипермобильности. С шести лет девочка занималась танцами. Глядя на активную, жизнерадостную Соню, никто не предполагал, что все резко изменится и ребенок получит инвалидность.

«Еще до пандемии я заметила, что у моей дочери как будто с одной стороны чуть больше торчит лопатка. Так же это заметила педагог по танцам, сказав, что София не может задвинуть лопатку на место. Затем, в пандемию, у дочери произошел резкий скачок в росте и уже стало видно невооруженным глазом, что спина начала «съезжать» - искривляться. Я забила тревогу и обратилась к врачу в детскую поликлинику. К большому моему удивлению, дочке сразу диагностировали третью степень сколиоза. Меня отругали, что я не заметила этого раньше. Но это и было практически не заметно, лишь немного больше торчала одна лопатка», – делится мама Сони Ольга Пивоварова.

У Софии быстро развился сколиоз. Фото предоставлено героем публикации

Практически сразу врачи заговорили о необходимости срочной операции. Пока шли обследования, Софии назначили ЛФК и массаж при поликлинике. Но после курса ЛФК рентген показал еще большее ухудшение: диагностировали четвертую степень сколиоза. Стало понятно, что болезнь стремительно развивается.

«Я была в шоке. Всего два месяца назад моя дочь казалась мне здоровым ребенком, а теперь у нее появились сильные боли и резко ухудшилось физическое состояние. Это отразилось и на психологическом состоянии – доченька постоянно была в подавленном настроении. К тому же, пришлось бросить любимые занятия танцами и плаванием. Я сама – тренер в спорткомплексе, начала расспрашивать коллег, знакомых, что в таком случае можно предпринять, ведь назначенные стандартные ЛФК совершенно не помогли. Также я начала искать информацию в интернете, какие есть более современные методы лечения, нежели «сразу резать», - рассказывает томичка.

Софии рекомендовали оперироваться в Новосибирске. Фото предоставлено героем публикации

Женщина нашла сайт санкт-петербургской организации, которая лечит сколиоз с помощью новой коррекционной программы. Она сочетает системы гимнастических упражнений Шрот, SEAS и ношение жесткого функционально-корригирующего корсета по типу «Шено».

«По отзывам, там, в Санкт-Петербурге, уже многим помогли. К тому же, их методика рекомендована мировым медицинским сообществом по безоперационному лечению сколиозов SOSORT. Узнав все это, я отказалась от операции. Тем временем, 10-летней Софии присвоили инвалидность, и комиссия назначила ей именно такой корсет – «Шено». Это эффективная технология, современная модификация, полагается инвалидам бесплатно, но финансирования нужно было ждать месяца два-три, у нас не было этого времени, слишком стремительно развивается болезнь», - рассказывает Ольга Пивоварова.

Томичка обратилась в благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Там объявили сбор средств на срочное лечение и всего за 10 дней для Софии собрали около 150 тысяч. Деньги ушли на билеты для Ольги и ее дочери в Санкт-Петербург и обратно, на коррекционные занятия в северной столице и на сам корсет.

У девочки появились сильные боли в спине. Фото предоставлено героем публикации

«Я очень удивилась, что быстро дочке собрали деньги! К тому времени я уже уволилась из «Я очень удивилась, что так быстро дочке собрали деньги! К тому времени я уже уволилась из института, чтобы постоянно заниматься ее здоровьем. В Питере Соня прошла курс гимнастики, затем три месяца относила корсет. В итоге сделали рентген и.. о чудо! Результат показал минус 22 градуса! С четвертой степени сколиоза мы сошли на третью!», - делится воспоминаниями мама Софии Пивоваровой.

Томского хирурга очень удивило резкое улучшение состояния юной пациентки. Врач посоветовала продолжать занятия по современной методике, при этом порекомендовала при любом обострении согласиться на операцию.

«У Софии уменьшилась так называемая дуга и почти ушли боли. Дочка уже не плакала, не жаловалась, хотя до ношения корсета не могла и 500 метров пройти. Менять корсет нужно каждые три месяца, так что ежеквартально ищем немалые деньги. Фонд помог нам организовать и следующую поездку в Питер, в июне 2022 года мы привезли второй корсет. Эффект уже не был огромным, всего минус 3 градуса, но главное – остановилась прогрессия. Соня даже смогла начать заниматься пилатесом. Тем не менее, сколиоз остается», - говорит Ольга.

Фиксирующий корсет София не снимает даже ночью. Фото предоставлено героем публикации

На данный момент в корсете жесткой фиксации София находится почти 24 часа в сутки, в нем же спит. Снимает только при купании, переодевании и занятиях. Индивидуальные упражнения девочка выполняет четыре раза в неделю по часу.

«При следующей поездке в Санкт-Петербург, которая намечена на март 2023 года, нам должны обновить комплекс гимнастических упражнений по системе Шрот, SEAS, так как меняется дуга позвоночника. В целом, прогнозы неопределенные, но есть примеры, когда люди выздоравливали до первой-второй степени сколиоза, инвалидность снимали, но такие случаи редки. На что мы реально надеемся, так это научиться жить в коррекции – например, как Клаудия Шифер, у которой тоже большие проблемы со спиной, но этого даже не видно со стороны. Думаю, у Софии получится, ведь она так старается, да еще и поддержку добрых людей видит, участвующих в наших сборах», - говорит Ольга.

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