«Чаще всего из-за ссоры с родителями»: волонтеры томского отряда «ЛизаАлерт» рассказали о пропажах детей в регионе

Более 200 поисков закончились положительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за 5 лет (с 2018 по 2022 год) волонтеры отряда «ЛизаАлерт» получили 305 заявок на поиск детей. За все это время 289 несовершеннолетних были найдены живыми и невредимыми, а 4 из них обнаружены погибшими. Журналист «КП-Томск» пообщался с сотрудником поисково-спасательного отряда и выяснил, сколько заявок приходило каждый год на поиск детей, кто чаще всего пропадал и почему несовершеннолетние уходят из дома.

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что в Томске пропала 13 летняя девочка. Информация об этом появилась рано утром, и к началу 9.00 волонтеры уже нашли ребенка.

Также в конце 2022 года было два громких поиска. Сначала в городе пропали две девочки (7 и 11 лет). Тогда на поиски детей вышло более 200 человек. Девочек искали несколько часов и позже нашли их на одной из улиц Томска.

Фото: "Алё, это Сакалов"

Еще один случай произошел чуть позже. 21 декабря рано утром проявилась информация о том, что из дома ушли несовершеннолетние брат с сестрой. Девочке 7 лет, а мальчику – 10. Детей искали волонтеры, добровольцы и полиция. Брата и сестру нашли меньше, чем через сутки, они прятались у незнакомой женщины дома, так как поругались с родителями.

Все эти недавние поиски объединяет одно, детей нашли живыми и вернули домой к родителям. Однако в Томске был один громкий поиск, который закончился печально. В 2014 году несколько тысяч томичей объединял поиск 3-летней Вики Вылегжаниной.

"Несколько лет назад из детского сада на Войкова была похищена трехлетняя Вика. В тот вечер МЧС воспользовались экстренным оповещением и перехватили сигнал всех теле и радиоканалов. Они просили горожан о помощи в поиске похищенного ребенка", - напомнили волонтеры "ЛизаАлет".

Томичи вспоминают, как восемь лет назад к детскому саду съехались тысячи горожан. Они вместе со службами искали девочку долгие пять дней. Позже девочку нашли погибшей. Следствие закончено, виновные наказаны, но травма у тысяч томичей осталась.

Фото: "ЛизаАлерт"

По словам волонтеров, которые являются специалистами в поиске детей, чаще всего пропадают мальчики, а не девочки. Например, за 2022 год мальчиков пропало 55, а девочек 21; в 2021 – 45 мальчиков и 29 девочек, а в 2020 год – 31 мальчик и 21 девочка.

Также волонтеры отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что чаще всего дети пропадают в городе. Поиски пропавших детей в городской среде составляют 85% от всех пропаж. 15% пропавших – заблудились в лесу. 12 раз по таким пропажам работали специалисты направления «лес на связи» и помогали выйти заблудившимся дистанционно по телефону.

«Дети пропадают по всей области. Но все же больше всего заявок к нам поступает на поиск пропавших детей в Томске. Мы не можем говорить об абсолютных цифрах пропавших детей, потому что мы допускаем, что в области не всегда родители обращаются к нам за помощью или просто не знают о существовании поискового отряда. Поэтому мы можем говорить только о тех пропажах, по которым к нам поступают заявки», - рассказал представитель отряда.

Фото: "ЛизаАлерт"

Что касаемо причин пропажи детей, то для волонтеров – это самый сложный вопрос. По их словам, каждый поиск индивидуален и если внимательно проанализировать каждую пропажу, то можно с уверенностью сказать, что нет ярко выраженной причины, но то, что дети блуждают все же скорее превалируют.

«Заблудиться ребенок может не только в лесу, но и в городе. Практика показывает, что дети начального школьного возраста сложнее ориентируются в непредвиденных ситуациях по дороге между домом и школой. Автобус поменял маршрут, ребенок проспал остановку или сел не на тот маршрут и ребенку уже сложно принимать решение. Потому что с ним обсудили как дойти от дома до остановки и от остановки до школы, но как поступить, если ты оказался в другом районе, не обсудили. А еще если ребенок без средства связи, то в таком случае часто случается поиск. Так же семья может переехать в новый район с большим количеством одинаковых домов, могут переехать из другого населенного пункта или ребенок мог сходить в гости и, возвращаясь, заблудиться в сумерках», - рассказал представитель.

Помимо этого, отмечается, что дети могут заиграться и забыть про время, могут забыть телефон, он может сесть, и они в такой ситуации не могут предупредить родителей о переменах в занятиях и тренировках. Случаются несчастные случаи, а также есть процент пропавших с ментальными расстройствами.

Волонтеры подчеркнули, что основная причина пропаж детей начиная примерно с 12 лет – побег из дома.

«Самой частой причиной ухода подростка из дома является ссора с родителями. Ещё причины – гиперопека и наоборот жизнь в семье, где до ребёнка никому нет дела. (Кстати, ошибка считать, что дети убегают только из неблагополучных семей, это совсем не так.) Дети боятся быть наказанными за плохую отметку или испорченную вещь, дети хотят общаться с друзьями, которых не одобряют родители, дети рвутся к возлюбленным, дети пытаются продемонстрировать свою самостоятельность», - добавил собеседник.

Однако в момент пропажи ребенка никто не может сказать точно по какой причине пропал ребенок. Какая бы причина пропажи ребенка не была, важно помнить, что успешность завершения поиска напрямую зависит о скорости начала поиска. Если заявка к нам поступает в первые сутки, то с большой вероятностью ребенок будет найден в этот же день и невредимым.