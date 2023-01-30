В томском поселке Белый Яр в пожаре погиб пенсионер

Предварительной причиной пожара нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС

В Томской области 29 января, в воскресенье, произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер 1937 года рождения. Специалисты называют предварительной причиной пожара нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

"29.01.2023, Верхнекетский район, п. Белый яр, ул. Гагарина. Брусовая летняя кухня 6х3м. В результате пожара обгорели стены внутри летней кухни, обгорела вещная обстановка. Общая площадь пожара 18 кв.м", - говорится в сообщении.

В МЧС по Томской области уточняют, что с момента обращения до полной ликвидации прошло 22 минуты.

Тело погибшего мужчины 1937 года рождения еще до прибытия бригады специалистов было извлечено местными жителями Белого Яра.

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