«Стараемся максимально замаскировать бойцов»: томские волонтеры плетут масксети для фронта

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В ноябре 2022 года в СМИ прошла информация о том, что бойцам в зоне СВО требуются маскировочные сети. Узнав об этом, сразу несколько томичей одновременно решили изготавливать такие камуфляжные покрытия. Горожане объединились и создали волонтерские центры по производству масксетей.

«Первый цех мы обустроили в Зональном, прямо в здании администрации. Через месяц открылись еще и на Тверской, в офисном помещении, при помощи спонсора. Скоро откроемся на Розы Люксембург. Всего в Томске у нас сейчас четыре точки. Трудимся и в области – в Парабели, Зоркальцево, Колпашево, скоро появится центр в Кривошеино. В Дзержинском расположили цех в ангаре лесопилки», - рассказывает соорганизатор волонтерского движения Александра Филатьева.

Методологию плетения осваивают даже подростки. Фото предоставлено героем публикации

За два месяца набралась большая команда волонтеров. В самом Томске – около ста человек, в общей группе в мессенджере – 677 участников.

«Хочу поделиться впечатлениями с прошедших выходных. Наше сообщество напоминает мне улей или муравейник. Со столькими людьми мы пересекались, и то, что не мог сделать один, с легкостью подхватывал другой», - делится волонтер Мария в комментариях в Telegram-канале «МаскироVка для СВОих – 70».

Томичи регулярно скидываются деньгами на закупку материалов для изготовления сетей. Фото предоставлено героем публикации

Методики плетения маскировочных сетей бывают сложные, но, по словам организаторов, томичи выработали свою методологию путем проб и ошибок. Распределили между собой задачи.

«Мужчины чаще всего перевозят материалы, изделия, сколачивают что-нибудь. Сами делаем и станки для плетения. Женщин у нас больше, есть и дети. Учились основам плетения в интернете, потом оптимизировали, как смогли. В каком-то центре изготавливаем сетку за день, в каком-то за два, людей на одной точке бывает одномоментно до 20 человек», - говорит Александра Филатьева.

Волонтеры распределили между собой производственные задачи. Фото предоставлено героем публикации

В закупках материалов участвуют и спонсоры. В некоторых оптовых магазинах материалы для масксетей волонтерам продают без наценок. Сами томичи активно скидываются деньгами.

«Спасибо огромное всем, кто помогает нам закупать материал и плести сети без простоя из-за отсутствия материала. Даже если раз в неделю каждый участник нашего чата будет присылать «соточку» на маскировку для ребят, у нас будет 60 тысяч в неделю. Представляете?», - написала в Telegram-канале волонтер Елена.

В регионе становится все больше центров по плетению маскировочных сетей для фронта. Фото предоставлено героем публикации

Томичи плетут сети из материалов разных расцветок, чтобы у бойцов был выбор, какие сети использовать в зависимости от сезона и погоды.

«На днях мы отправили белые камуфляжные изделия. Теперь плетем другие варианты - так называемые «Грязная зима» и «Грязь», - уточнила Александра.

Женщин в волонтерском движении больше, чем мужчин. Фото предоставлено героем публикации

По словам волонтеров, они стараются сделать изделия предельно удобными в использовании, чтобы бойцам они не мешали работать. Томичи добавили, что их главная задача - максимально эффективно замаскировать бойцов. От этого зависят не только успехи на фронте, но и жизни ребят.

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