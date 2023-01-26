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Общество26 января 2023 13:39

«Стараемся максимально замаскировать бойцов»: томские волонтеры плетут масксети для фронта

В Томске волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Анна Ковалёва
Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

В ноябре 2022 года в СМИ прошла информация о том, что бойцам в зоне СВО требуются маскировочные сети. Узнав об этом, сразу несколько томичей одновременно решили изготавливать такие камуфляжные покрытия. Горожане объединились и создали волонтерские центры по производству масксетей.

«Первый цех мы обустроили в Зональном, прямо в здании администрации. Через месяц открылись еще и на Тверской, в офисном помещении, при помощи спонсора. Скоро откроемся на Розы Люксембург. Всего в Томске у нас сейчас четыре точки. Трудимся и в области – в Парабели, Зоркальцево, Колпашево, скоро появится центр в Кривошеино. В Дзержинском расположили цех в ангаре лесопилки», - рассказывает соорганизатор волонтерского движения Александра Филатьева.

Методологию плетения осваивают даже подростки. Фото предоставлено героем публикации

Методологию плетения осваивают даже подростки. Фото предоставлено героем публикации

За два месяца набралась большая команда волонтеров. В самом Томске – около ста человек, в общей группе в мессенджере – 677 участников.

«Хочу поделиться впечатлениями с прошедших выходных. Наше сообщество напоминает мне улей или муравейник. Со столькими людьми мы пересекались, и то, что не мог сделать один, с легкостью подхватывал другой», - делится волонтер Мария в комментариях в Telegram-канале «МаскироVка для СВОих – 70».

Томичи регулярно скидываются деньгами на закупку материалов для изготовления сетей. Фото предоставлено героем публикации

Томичи регулярно скидываются деньгами на закупку материалов для изготовления сетей. Фото предоставлено героем публикации

Методики плетения маскировочных сетей бывают сложные, но, по словам организаторов, томичи выработали свою методологию путем проб и ошибок. Распределили между собой задачи.

«Мужчины чаще всего перевозят материалы, изделия, сколачивают что-нибудь. Сами делаем и станки для плетения. Женщин у нас больше, есть и дети. Учились основам плетения в интернете, потом оптимизировали, как смогли. В каком-то центре изготавливаем сетку за день, в каком-то за два, людей на одной точке бывает одномоментно до 20 человек», - говорит Александра Филатьева.

Волонтеры распределили между собой производственные задачи. Фото предоставлено героем публикации

Волонтеры распределили между собой производственные задачи. Фото предоставлено героем публикации

В закупках материалов участвуют и спонсоры. В некоторых оптовых магазинах материалы для масксетей волонтерам продают без наценок. Сами томичи активно скидываются деньгами.

«Спасибо огромное всем, кто помогает нам закупать материал и плести сети без простоя из-за отсутствия материала. Даже если раз в неделю каждый участник нашего чата будет присылать «соточку» на маскировку для ребят, у нас будет 60 тысяч в неделю. Представляете?», - написала в Telegram-канале волонтер Елена.

В регионе становится все больше центров по плетению маскировочных сетей для фронта. Фото предоставлено героем публикации

В регионе становится все больше центров по плетению маскировочных сетей для фронта. Фото предоставлено героем публикации

Томичи плетут сети из материалов разных расцветок, чтобы у бойцов был выбор, какие сети использовать в зависимости от сезона и погоды.

«На днях мы отправили белые камуфляжные изделия. Теперь плетем другие варианты - так называемые «Грязная зима» и «Грязь», - уточнила Александра.

Женщин в волонтерском движении больше, чем мужчин. Фото предоставлено героем публикации

Женщин в волонтерском движении больше, чем мужчин. Фото предоставлено героем публикации

По словам волонтеров, они стараются сделать изделия предельно удобными в использовании, чтобы бойцам они не мешали работать. Томичи добавили, что их главная задача - максимально эффективно замаскировать бойцов. От этого зависят не только успехи на фронте, но и жизни ребят.

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