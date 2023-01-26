В Томске двое человек пострадали в серьезном ДТП в черте города

Фото: МВД

В Томске 25 января, в среду, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в Ленинском районе города. В результате аварии пострадало два человека - оба водители транспортных средств.

"25 января около 18 часов 25 минут на улице Причальной, 1/6, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, не справился с управлением транспортного средства", - пишет МВД.

Затем "Сузуки" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отечественным автомобилем "Газ 32213". За рулем транспортного средства находился 61-летний водитель. Оба участника ДТП получили травмы при столкновении.

Уточняется, что для установления всех деталей произошедшего необходима помощь очевидцев. Для этого необходимо обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, либо по телефону 8 (3822) 794-693.

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