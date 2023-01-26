В Октябрьском районе Томска 26 января сгорел автомобиль "Лада"

В Томске 26 января, в четверг, произошел пожар - сгорел автомобиль марки "Лада Гранта". В МЧС сообщили, что в тушении принимало участие 11 человек.

"В результате пожара: выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Обгорели передние колеса, лакокрасочное покрытие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента обращения до полной ликвидации возгорания прошло 14 минут. ЧП случилось по адресу улица 1-я Рабочая в Октябрьском районе Томска. Предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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