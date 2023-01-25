«Норникель» полностью выполнил свою производственную программу в 2022 году

Инфографика предоставлена ПАО «ГМК «Норильский Никель»

В 2022 году «Норникель» полностью выполнил свою производственную программу и увеличил производство всех металлов, при этом выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили.

Производство никеля за весь год выросло на 13%. Основные факторы впечатляющего роста: низкая база 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.

Рост производства меди за год – плюс 6%. За год производство палладия выросло на 7%, платины – на 2%.

«В прошлом году нам удалось минимизировать влияние новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки, на нашу операционную деятельность. В частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты. В четвертом квартале наши горные предприятия уже начали получать новую технику и запасные части», – прокомментировал старший вице-президент – производственный директор Сергей Степанов.

«Норникель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

2022 год стал достаточно успешным для компании. Помимо хорошей производственной деятельности «Норникель» подтвердил исполнение ключевых социальных обязательств в регионах присутствия. В Норильском промышленном районе реализуется масштабная программа по уборке территорий «Чистый Норильск», идет комплексная реновация города. По этой программе к декабрю 2024 г. Норильск получит два новых дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Стройка началась в прошлом году. В этом году по соседству появится еще одна строительная площадка. Рядом начнется возведение современной инновационной школы на 1 100 мест. Большие стройки в районе продолжит проект кампуса для студентов Заполярного государственного университета. Компания построит здание на участке почти в 15 000 м2. На этот проект «Норникелем» выделяется дополнительное финансирование, сверх затрат на программу реновации. В ближайшее время начнется проектирование кампуса. Среди других проектов компании по программе реновации в ближайших планах — строительство жилья в Оганере. Там на участке в 12 га уже начались земельные изыскания для строительства восьми домов, детского сада и школы. Подрядчики уже приступили к подготовке архитектурно-планировочных решений.

Сильные производственные результаты дают возможность стабильно реализовывать мероприятия в рамках социальной стратегии компании.