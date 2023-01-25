«Выучить более 13 тысяч цифр»: томский студент планирует установить рекорд по запоминаю числа «Пи»

Фото: Из архива героя

В университетах Томска учится 62 307 человек, в техникумах и колледжах - 27 083. Сергей Гоп ярко выделяется из общего числа студентов. Томичу 23 года и он поставил перед собой цель запомнить более 13 тысяч цифр, которые есть в числе «Пи» и установить новый рекорд на уровне страны. Журналист «КП-Томск» поговорил с Сергеем о его планах на будущее и о том, какую пользу приносит запоминание большого количества информации.

«Мне стало интересно»

Сергей Гоп с 2019 года занимается мнемотехникой (метод эффективного запоминания информации, - прим.ред). Студент участвовал в онлайн-турнирах и чемпионате России по спортивному запоминанию в 2022 году, ему удалось занять пятое место. Желание проверить мнемотехнику привело к цели – запомнить, как можно больше цифр «Пи» после запятой.

«Началось с того, что я выучил первую тысячу для демонстрации возможностей мнемотехники. Потом мне стало интересно, насколько тяжело будет запоминать следующие цифры. Так я выучил сначала 5, затем 7 тысяч цифр», рассказал «КП-Томск» Сергей.

Томский студент отмечает, что семь тысяч цифр после запятой – это результат больше половины действующего рекорда. Текущий Российский рекорд составляет 13202 цифры, его поставил Денис Бабушкин в 2019 году. Официальный мировой рекорд составляет 70 тысяч цифр после запятой. В феврале Сергей намерен превзойти российский рекорд.

«Запоминание проходит в несколько этапов»

У каждого рекордсмена по максимально возможному запоминанию цифр «Пи» есть своя техника. Кто-то представляет образы из детства, кто-то ищет ассоциации в реальном времени, а кто-то вовсе доводит до автоматизма воспроизведение. «КП-Томск» выяснила, что у томского гения есть свои «лайфхаки» по запоминанию колоссального количества данных.

«Сначала я перевожу 3-значное число в образ, затем соединяю этот образ с опорным образом. Опорные образы - это образы, порядок расположения которых заранее известен. К примеру, это могут быть предметы в квартире, или на улице», - рассказал о своем секретном способе запоминания Сергей.

Несмотря на то, что у студента есть нагрузка в университете, он успевает уделять ежедневно несколько часов на свою цель. В день молодой человек может посвятить числу Пи от одного часа до трех. Все зависит от количества цифр, которые он запланировал повторить.

Для Сергея его занятие – это тренировка не только выносливости, памяти и самообладания (на фиксацию рекорда понадобится несколько часов), но и интересный опыт использования долговременной памяти.

«Также, это поднимет популярность мнемотехники. Мне нравится запоминать, поэтому процесс вызывает положительные эмоции», - рассказал студент.

В подготовке к турниру Сергею Гоп помогают его родители, поддерживая его словом и делом. Его близкие люди также верят в огромный потенциал мнемотехники.

О планах на будущее томич рассказывает с уверенностью. После установления рекорда, в котором он уверен, молодой человек планирует проводить групповые занятия по мнемотехнике, а также готовиться к чемпионату России по спортивному запоминанию. Сергей не исключает, что он приступит к написанию книги о мнемотехнике.

Сейчас Сергей учится на машиностроении, увлекается шахматами, волейболом, игрой в CS: GO, изредка пишет стихи и мечтает исполнить песню с Мэйби Бэйби (российская и белорусская певица, - прим.ред).

Ранее сообщали, что установленный рекорд студент намерен побить в начале февраля 2023 года.

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