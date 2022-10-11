"Старалась не паниковать": после подрыва моста в Крыму томичка рассказала об обстановке в городе

Перед ЧП, которое произошло на Крымском мосту в минувшую субботу, томичка собиралась поехать в сторону Краснодара. Фото: Виталий ТИМКИВ

Жительница Томска Анна переехала в Крым в начале августа. Девушка приобрела частный дом в Белогорске и перебралась в теплую часть России. Перед ЧП, которое произошло на Крымском мосту в минувшую субботу, томичка собиралась поехать в сторону Краснодара. Анна рассказала журналисту "КП-Томск" об обстановке в городе после подрыва моста.

Напомним, что утром, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Ударная волна была такой силы, что рухнули два пролета автомобильной части моста. На железнодорожных путях загорелся поезд с топливными цистернами. Движение по переправе было полностью перекрыто.

В день, когда произошло ЧП, Анна находилась дома. Девушка рассказала, что о подрыве моста она узнала от мамы, которая находится в Томске.

"У меня был выходной, а в выходные я стараюсь не заходить в интернет и не читать новости. Мне позвонила мама в панике и рассказала про мост, я ее успокоила и сказала, что у меня все хорошо", - сказала томичка.

Анна поделилась с корреспондентом тем, что еще в начале месяца планировала ехать на машине в Краснодар, но с датами еще не определилась. После 8 октября все планы томички естественно поменялись. Однако отмененная поездка – это не то, что больше озадачило Анну.

"Администрация города сразу же всех упокоила и сообщила, что еды и топлива хватит минимум на 40 суток. Сама прекрасно верила в это, но я понимала, что у других крымчан может начаться паника и это подтвердилось огромными очередями на заправках", - рассказывает девушка.

Возле ближайшей АЗС томичка уже столкнулась очередью из машин, а в магазинах с полок стали пропадать большие бутылки воды. Сама девушка была уверена, что все это преждевременная паника.

"Старалась не паниковать и просто отслеживать новости на официальных источниках", - сказала девушка.

Спустя несколько дней ситуация в городе стала стабильной. По словам Анны, очереди возле заправок исчезли, а товарные полки в магазинах перестали пустеть.

"На сегодняшний день жизнь стала такой же, как и была, власти города сообщают новости каждый день, и все стараются их читать. Многие хоть и поддались этому страху, но было очевидно, что паниковать не стоит", - подытожила Анна.

Напомним, что ранее «КП-Томск» также рассказывала историю жителя Томска, который после мобилизации уехал в Казахстан и рассказал об отношении местных жителей к русским.