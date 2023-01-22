В Бушуево Томской области в пожаре погиб 38-летний мужчина

Фото: Прокуратура Томской области

В Томской области в воскресенье, 22 января, в жилом деревенском доме произошел пожар, в результате которого погиб 38-летний мужчина. Прокуратура сообщает, что он отравился продуктами горения.

"Прокуратура Шегарского района контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в жилом доме по ул. Школьной, 8 в д. Бушуево", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в дневное время - в 11.36 22 января 2023 года. Вероятной причиной специалисты считают аварийную работу самодельного электрического обогревателя.

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