Под Томском к газу подключили поселок «Заповедный»

В Томском районе в конце лета несколько домовладельцев получили разрешение к подключению газа в поселке «Заповедный». Позже к началу октября новенькие дуплексы и индивидуальные домовладения поселка, который находится в границах села Коларово, рядом с Синим Утесом, получили обещанное газоснабжение.

Отмечается, что уже летом в этом году специалисты компании «Газпром газораспределение Томск» и представители администрации Томского района отчитались о готовности ввода в эксплуатацию в поселке ключевого инфраструктурного объекта – газопровода высокого давления, ведущего к первому газораспределительному шкафу (ГРПШ) микрорайона.

Специалисты рассказали, что этот важный элемент инфраструктуры был необходим для понижения давления трубопроводного газа, с целью его последующей бытовой эксплуатации жителями. Летом в поселке начались работы по монтажу и прокладке газопроводов низкого давления, идущих непосредственно к индивидуальным домовладениям.

"На сегодняшний день первая очередь объектов газораспределения и газоснабжения жилых домов микрорайона «Заповедный» сдана в эксплуатацию", – сообщил глава "Томской инвестиционно-строительной компании" Александр Беляев.

Он также уточнил, что потребители полностью подготовлены к приему природного газа в семейные домовладения, сотрудники «Газпром газораспределение Томск» сейчас готовятся к подаче газа в газораспределительные сети поселка.

Система газоснабжения «Заповедного» разведена по территории текущей застройки и неоднократно проверена, непосредственно газовый узел находится в нескольких сотнях метров от жилой зоны.

С начала лета в «Заповедном активно застраивается улица дуплексов - домов на двух хозяев. К концу октября 2022 года ТИСК планирует ввести в эксплуатацию 4 готовых дома на 8 семей. Все они будут подключены к коммуникациям - газоснабжению, к электро-, водоснабжению и будут готовы принять своих хозяев.

«Заповедный» находится в уникальной климатической зоне, которую можно назвать настоящим заповедником чистого воздуха. К тому же здесь гораздо теплее, чем в примыкающих районах: горная гряда, которая находится к северу от Коларово, отражает лучи солнца с южной стороны, что позволяет сформироваться здесь легкому парниковому эффекту.

Сегодня основная целевая аудитория компаний, которые занимаются загородным строительством, — это состоявшиеся и достаточно успешные люди 35-45 лет. Они уже прошли важный этап создания семьи, у них родились дети, они обзавелись квартирами в городе. Но достигнув многого, представители этого поколения все чаще задумываются о создании чего-то более масштабного и глобального. И чаще всего олицетворением мечты для них становится собственный дом. Люди хотят иметь жилье на своей земле и чувствовать себя настоящими хозяевами.

Так же компания ТИСК, застройщик микрорайона "Заповедный" уделяет большое внимание социальной инфраструктуре поселка. В «Синем Утесе» есть школа со статусом лицея, работает детский сад, хотя мы намереваемся со временем строить еще один на территории «Заповедного». Медицинскую помощь можно получить в санатории «Синий Утес». Горнолыжный курорт «Эдельвейс», общедоступный бассейн в «Синем Утесе», конечно, лес и река с их богатой флорой и фауной — все это делает жизнь здесь максимально насыщенной и интересной.