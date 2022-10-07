"Прогулка с Меркель": томичи вспомнили о приезде Путина в Томск

Фото: Администрация президента России

Сегодня, 7 октября, свой 70-й день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин. В связи с этим редакция "КП-Томск" решила вспомнить дни, когда глава государства присутствовал в нашем регионе.

Прогулка по набережной с Меркель

В 2006 году в Томске состоялось выездное заседание правительств РФ и Германии. В нем приняли участие президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Тогда президент обратил внимание Меркель на то, что в Томске хорошо развивается научная сфера, а каждый пятый житель города — студент. Он также добавил, что традиционно в образовании, науке Томск всегда был тесно связан с немецкой наукой и немецким образованием.

В ходе рабочей поездки президент и экс-канцлер Германии также посетили томское кафе, в котором попробовали сибирскую кухню.

Чаепитие в кафе с детьми, которых спасли из пожара

В 2012 году, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин вновь посетил Томск. Тогда томичи увидели нынешнего президента в кафе "Помидор".

"Я даже глазам не поверил: раньше я его только по телеку видел, а тут вот он… живой. Думаю: да не может быть, чтобы сам Путин вот так запросто зашел в наше томское кафе, где полно народа, и сел за столик", - поделился очевидец, который был в том же кафе.

В заведении знали, что к ним приедет политик. Еще в 2012 году администратор кафе рассказал журналисту "КП-Томск", что специально сервировали стол для чаепития.

"Организовали сладостей, поскольку нам сказали, что будут дети. Многие посетители, когда его заметили, засмущались и попытались поскорее закончить свой ужин, другие, наоборот, доставали мобильные телефоны и начинали снимать, но в целом обстановка была очень спокойной", - рассказывала администратор.

Тогда в кафе Путин встретился с многодетной семьей томских погорельцев, у которой в пожаре едва не погибли четверо детей.

Отметим, что по сей день Владимир Путин не обделяет вниманием Томскую область. В этом году он назначил врио губернатором региона Владимира Мазура. Также президент проводит личные встречи с главой области, где просит обратить особое внимание на какие-либо проблемы в регионе.

Напомним, что сегодня, 7 октября, в храмах Томской области пройдут богослужения о здравии Владимира Путина.

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