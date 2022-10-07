"Неосторожное обращение с огнем": в Томске 7 октября в пожаре погиб ребенок

Устанавливаются подробности происшествия. Фото: прокуратура по Томской области.

Сегодня, 7 октября, в Томске на Иркутском тракте загорелась квартира. В пожаре погиб несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В дневное время 07 октября 2022 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома по адресу ул. Иркутский тракт, 114 в г. Томске произошел пожар", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после возгорания в больницу был доставлен несовершеннолетний, который скончался в реанимации.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем того самого несовершеннолетнего.

На данный момент прокуратура установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения. Помимо этого будет организованно проведение проверки органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Читайте также: В Томске ищут семью для опеки шестерых детей-сирот