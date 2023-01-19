В томских храмах началась раздача святой воды для горожан

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 19 января, в Томской области традиционно отмечают Крещение. Во всех храмах города томичи уже начали набирать святую воду. "КП-Томск" решила напомнить горожанам, во сколько можно прийти в храмы для набора крещенской воды.

Кафедральный Богоявленский Собор

19 января с 02.00 до 22.00

Воскресенская церковь

19-20 января с 08.00 до 20.00

Петропавловский собор

19 января с 02.00 до 19.00

20 и 21 января с 9.00 до 17.00

Уточняется, что набрать крещенскую воду можно будет после Божественной литургии с чином великого водоосвящения. Также отмечается, что в некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней.

Также напомним, что по традиции 19 января все желающие смогут окунуться в обустроенные для этого купелях. В регионе в 2023 году будет действовать 9 официальных прорубей на Крещенские купания. В городе можно будет окунуться в реке Томь