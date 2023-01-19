Сборная КВН "Камызяки" выступит на сцене БКЗ в Томске 6 февраля

Фото предоставлено «Атом Интертеймент»

В Томске 6 февраля на сцене БКЗ выступит легендарная команда КВН «Сборная Камызякского края». Продажа билетов на выступление «Камызяк» продолжается.

Многие из участников команды стали телезвездами, снимаются в популярных фильмах и сериалах, передачах на телевидении. Самую головокружительную карьеру построил капитан «Камызяков» Азамат Мусагалиев, на счету которого несколько амплуа в популярных сериалах и роли ведущего развлекательных шоу.

«Камызяки» собрались вместе, чтобы порадовать томских ценителей юмора искрометной сатирой и веселыми номерами, а также зажигательной музыкой группы «Камызякские псы».

Билеты на концерт «Камызяк» уже в продаже, приобрести их можно на сайте томской филармонии.

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