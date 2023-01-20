Два работника ТДСК получили благодарность от президента

Фото: ТДСК

Президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении россиян за достигнутые трудовые успехи. В списке – два работника холдинга Томской домостроительной компании (ТДСК).

Почетной грамотой президента награжден Григорий Цой, директор "Неотелеком". Благодарность президента объявлена Светлане Семеновой, главному бухгалтеру Завода крупнопанельного домостроения ТДСК (ЗКПД ТДСК)

В общей сложности награды президента России получил 121 россиянин, из них девять жителей Томской области.

Фото: ТДСК

Предприятие «Неотелеком» входит в группу компаний ТДСК, занимается разработкой и внедрением систем безопасности и связи. В активе компании монтаж и пуско-наладка комплексных слаботочных систем связи в сотнях домов и соцобъектов таких, как Центр водных видов спорта "Звездный", крытый футбольный манеж, радиологический корпус Томского областного онкодиспансера, международный аэропорт Томск.

Завод крупнопанельного домостроения – крупнейший региональный производитель железобетона, который обеспечивает продукцией предприятия ТДСК и сторонних заказчиков. Номенклатура изделий ЗКПД ТДСК включает около 5 тысяч наименований для жилищного, дорожного и промышленного строительства.