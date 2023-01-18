"Издевались, а потом выкинули": в Стрежевом обнаружили домашнюю лисицу в ужасном состоянии

Животное кто-то выкинул на дорогу и скрылся. Фото: Нина Крылова

В Томской области, в городе Стрежевой, местные жители обнаружили домашнюю лисицу на трассе. Животное кто-то выкинул на дорогу и скрылся. Специалист центра реабилитации диких животных Нина Крылова рассказала о том, как ветеринары пытались спасти лисицу, но, к сожалению, ничего не вышло.

Фото: Нина Крылова

Животное обнаружили в подъезде многоквартирного дома в Стрежевом. Жильцы вызвали отлов, думая, что это собака, однако волонтеры сразу выяснили, что это лисица-чернобурка, которые не водятся в Томской области.

"Мы сразу поняли, что животное домашнее, потому что в дикой среде в нашем регионе такие не водятся. Таких лисиц заводят часто дома, как экзотическое животное. Это был самец, он находился в ужасном состоянии. Есть предположение, что над животным издевались и потом просто выкинули, так как он уже находился на грани жизни и смерти", - добавила ветеринар.

Активисты и ветеринары начали искать свидетелей, кто бы мог подкинуть животное в подъезд. Позже выяснилось, что очевидцы подобрали лису на трассе и привезли в первый попавшийся подъезд.

Фото: Нина Крылова

В Стрежевом волонтеры отказались госпитализировать и обследовать лису. Поэтому специалистами было принято решение везти Аяна (такое имя дали лисе волонтеры) в Томск, чтобы экстренно провести операцию. В соцсетях ветеринар Нина Крылова разместила информацию о животном и начался сбор средств на спасение лисы. Однако деньги не потребовались. По дороге в Томск Аян погиб.

"Доехав до Томска, мы обнаружили, что он мертв. Врач сказал, что погиб он буквально минут за 30, максимум за час до приезда в клинику", - рассказала специалист.

В течение двух недель ветеринары проведут вскрытие лисицы, чтобы понять, от чего именно животное погибло. По предположению специалистов, смерть наступила от чесотки.

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