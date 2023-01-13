"Их могут пустить на мясо": томский ветеринар ищет новых хозяев для 10 лошадей

Фото: Нина Крылова.

Специалист центра реабилитации диких животных Нина Крылова пытается спасти 10 молодых жеребцов, который вот-вот могут пустить на мясо. Ветеринар и ее помощница уже внесли залог за двух лошадей, чтобы сохранить им жизнь. Нина рассказала журналисту "КП-Томск" рассказала подробности истории.

"На данный момент они находятся на бойне в деревне Эушта у частного мясника. Каждый из жеребцов по своему- индивидуален. И каждый имеет шанс на жизнь", - рассказывает ветеринар.

По словам специалиста, частный предприниматель, который выкупил лошадей, привез их из Алтайского края, чтобы произвести забой. Однако Нина и ее помощница считают, что жеребцам необходимо найти новых хозяев.

"Помимо того, что их закупают на Алтае, ему также привозят местные жители своих лошадей, таким образом они избавляются от животных", - добавляет специалист.

На данный момент ветеринар и ее помощница внесли залог за двух коней в размере 7 тысяч. Таким образом, они пытаются сохранить жизнь хотя бы части табуна. Нина также отмечает, что лошадьми интересуются томичи, но, к сожалению, на покупку еще никто не согласился.

Для того, чтобы узнать судьбу молодых жеребцов или договориться на приобретение, можно обращаться по телефону: 8-913-103-54-51.