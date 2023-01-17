В Томской области после Крещения снова будет холодно

До Крещения и во время в регионе будет сохраняться теплая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томскую область после Крещения вновь придут морозы. Температура упадет до -33 градусов, сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам специалиста, до Крещения и во время в регионе будет сохраняться теплая погода, но как только праздник закончится, в области вновь понизится температура. По прогнозам, произойдет это к 20-22 января.

"В ночь на Крещение 19 января в Томской области ожидается -16…-21 градус, местами температура воздуха понизится до -26 градусов, дневная температура составит -9… -14 градусов, местами до -19 градусов", - сообщила синоптик.

Уточняется, что 20 января в Томской области прогнозируется -23...-28 градусов, местами до -33 градусов; дневная температура ожидается -15…-20 градусов, местами похолодает до -27 градусов.

На следующий день, 21 января, воздуха ночью составит -27…-32 градуса, местами до -37 градусов; дневная температура -17…-22 градуса, местами до -30 градусов. С 22 января вновь начнет теплеть.

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