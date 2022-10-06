В Новосибирске стартовал Международный форум инноваторов IN'HUB

Фото: предоставлено АНО «ТУР»

6 октября на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB. Как говорят организаторы, это коммуникационная площадка для обмена опытом между изобретателями, а также для формирования партнерских связей инноваторов с бизнес-сообществом, госкорпорациями и органами власти, заинтересованными в развитии и внедрении российских технологий и рационализаторских решений. Мероприятия форума пройдут с 6 по 8 октября

Организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Правительства Новосибирской области и компании «Норникель».

Форум открыла пресс-конференция, в которой вместе с молодыми изобретателями приняли участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев и директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

«Из тысячи заявок на конкурс мы отобрали 200 изобретателей, которые будут выставлены на форуме инноваторов. Это изобретатели из 42 регионов России. Также участниками станут представители Казахстана и Белорусии. В онлайн формате состоится защита проектов изобретателей из Ирана, Египта и Индонезии», - сообщила Ирина Жуйкова.

На пресс-конференции, посвященной конкурсу, Новосибирскую область представили Ангелина Шмидт и Владимир Литвинов.

Как рассказала Ангелина, «Антимикронаушник У.М.» помогает решить проблему использования микронаушников среди студентов и школьников во время экзаменов. Технология способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя.

Фото: предоставлено АНО «ТУР»

«Наша технология уже внедрена в НГМУ и НГТУ. Сейчас ведутся переговоры об использовании разработки в питерских, московских и смоленских вузах. Плюс, мы получаем запросы из других стран, где тоже хотят внедрять такие системы», - рассказала изобретательница.

Владимир Литвинов презентовывает на форуме проект беспилотных винтокрылых летательных аппаратов.

Фото: предоставлено АНО «ТУР»

«Он совмещает в себе плюсы квадрокоптера, при этом имеет увеличенную дальность полета, приближенную к показателям самолетов», - описал разработку Владимир.

Стоит отметить, что в конкурсе принимают участие и совсем юные изобретатели. Победителей определит международное жюри. Лучшие проекты будут включены в каталог «Маркетплейс идей и технологий IN’HUB», а их авторы примут участие в питчинге идей перед инвесторами и инвестиционными фондами.

Церемонию награждения проведет никто иной, как выпускник физического факультета Новосибирского госуниверситета и популярный телеведущий Александр Пушной.