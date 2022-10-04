Томская компания "EUROKAT" предлагает лучшие цены за автомобильные катализаторы

Томская компания "EUROKAT" готова приобрести катализаторы, отслужившие свой срок. "Наша компания бесплатно предоставляет услугу вызова специалиста, который приедет, проведет осмотр и анализ катализатора. Вы сможете сдать ваш материал лично ему или отвезти в наш пункт приема катализаторов", - говорится на сайте компании.

"Порой, ДЕНЬГИ лежат прямо ПОД НОГАМИ в прямом смысле этого слова! Полезно знать, что в катализаторах и сажевых фильтрах содержатся драгоценные металлы", - подчеркивают в компании.

Конечно, со временем содержание драгоценных металлов в них уменьшается, но даже в отработавших катализаторах все еще остается какое-то количество ценных элементов, поэтому не спешите их выбрасывать. Выброшенный катализатор - это серьезный удар по экологии! Если катализатор на вашей машине вышел из строя, лучшим решением для вашего бюджета будет сдать катализаторы в "Eurokat"!

Вы сможете нас найти по адресу: г. Томск, пер. Добролюбова дом 10.

Или по телефону: 8-962-777-40-00 (офис).

89521846372 (специалист на выезде, для вашего комфорта).

Сайт: https://eurokat70.ru/