В Томской области минимум 12% домов лишены горячего водоснабжения

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Минимум 12% домов лишены горячего водоснабжения в Томской области. По данным специалистов Росстата, централизованное горячее водоснабжение есть в 44% (206 тысяч домов). Такая информация следует из осенней Всероссийской переписи населения.

Также говорится, что всего 10% (50 тысяч домов) греют воду индивидуальными нагревателями в домах. Однако стоит отметить, что почти 24% домохозяйств (111 тысяч домов) не стали указывать виды благоустройства при проведении переписи.

На сайте также сказано, что минимум у 2,7% (12,8 тысяч домов) жителей региона нет возможности помыться дома. Помимо этого, 13% жителей Томской области пользуются уличным туалетом, а в 0,2% домов туалет отсутствует вообще.

В Росстате рассказали, что в Томской области всеми базовыми видами благоустройства обеспечены только 5,7% домов.