В Томске к концу сентября во все дома дадут горячую воду

60 домов не подготовлены управляющими организациями к отопительному сезону. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Компания "ТомскРТС" планирует к концу сентября подключить во все дома горячую воду и завершить все работы по устранению локальных дефектов, сообщили журналисту "КП-Томск" в ресурсоснабжающей организации.

"Планируется завершить работы по устранению локальных дефектов на подводящих теплотрассах до конца сентября", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Томске без горячей воды остаются около 100 домов. Из них почти 60 - не подготовлены управляющими организациями к отопительному сезону.

По данным администрации, горячую воду включили уже в 2 602 домах. По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, без горячей воды остаются 147 домов, из которых более 80 не получили разрешение на подачу воды.

Напомним, что с 15 сентября начнется подключение отопления в домах города. Такое решение было принято в связи с тем, что среднесуточная температура в Томске установилась ниже 8 градусов, и прогноз не обещает потепления. Поэтому было принято решение с четверга начать подавать отопления в дома.