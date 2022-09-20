"Отвечать обидчику не нужно": томский психолог Болгова дала рекомендации родителям по вопросам буллинга в школе

Психолог дал советы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томский психолог Анна Болгова рассказала журналисту "КП-Томск" о том, что каждый третий ребенок в стране сталкивается с травлей в школе. Специалист также дала рекомендации родителям, учителям и самим детям, которые подвержены буллингу в школе.

"НЕ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ ОБИДЧИКУ ТЕМ ЖЕ"

По словам психолога, буллинг - это системное явление, которое образуется в группе. Индивидуально с жертвой и обидчиком не получится урегулировать конфликт.

"Исчерпать конфликт индивидуально не получится, тут нужна будет помощь от системы, в которой он оказался. Если это школа, то потребуется помощь учителей и руководства, которые должны будут вмешаться в ситуацию и поменять атмосферу в классе", - рассказывает эксперт.

Также Анна Болгова уверяет, что жертве травли не стоит самостоятельно пытаться избавиться от конфликта. Как правило, ответная реакция на буллинг приведет только к худшим последствиям. Так же как и полное игнорирование проблемы.

"Если ребенок начнет влезать в драку или в словесный конфликт, он только раззадорит своего обидчика, так же как и тотальный игнор. Человека, который травит свою жертву, будет только подогревать полное игнорирование ситуации", - добавила Анна.

Поэтому эксперт советует сразу же обращаться к родителям, которые позже должны лично разговаривать с классным руководителем и администрацией школы.

"НЕ НУЖНО ПРОСИТЬ РЕБЕНКА РАЗБИРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО"

Психолог рассказала, что многие из родителей, к которым обращается ребенок, просят его разобраться в школе самостоятельно. Таким образом, некоторые родители считают, что воспитывают в своих детях качество лидера.

"Ребенок не сможет справиться с травлей в школе самостоятельно и нападать на него за это не стоит", - уточняет специалист.

Эксперт советует родителям незамедлительно обращаться к высшему руководству в школе, чтобы те начали работать с обидчиком и целым классом, так как система в которой зарождается буллинг, влияет на каждого ученика.

Анна Болгова также отмечает, что если спустя две недели после разбирательств и бесед с классом в коллективе ничего не меняется, тогда родители должны попробовать поменять школу для своего ребенка.

"НЕ НУЖНО РАБОТАТЬ С ОДНИМ ОБИДЧИКОМ, НУЖНО ПРОВОДИТЬ БЕСЕДЫ СО ВСЕМ КЛАССОМ"

Распространенной ошибкой учителей, по мнению психолога, является то, что они начинают проводить беседы только с обидчиком и разжигателем буллинга. Классный руководитель должен общаться со всем коллективом.

"Учителя должны проводить классный час со всеми учениками. Как я уже говорила, буллинг- это система и даже те дети в классе, которые не участвуют в травле, все равно относятся к ней" - рассказала Анна.

Уточняется, что дети, которые наблюдают за травлей над своим одноклассником, могут перенять на себя качества обидчика. Именно поэтому все воспитательные беседы должны проводиться во всем коллективе.

Анна Боглова также рассказала, что обращений к психологам от буллинга в школе много. Человек, который подвергается травле, должен пройти сложный и долгий курс терапии.

"Как правило, ребенку или взрослому, который подвергался травле, нужно восстанавливать уважение к себе и работать над его самооценкой, а это работа не из легких", - подытожила специалист.

Напомним, как ранее "КП-Томск" рассказывала историю томички, которая в школе подверглась буллингу и не могла справиться с ним самостоятельно.