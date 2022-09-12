"Глубокие ямы и водовороты": томские аквалангисты изучили опасное дно Томи

Все результаты и данные замеров были переданы в ВОСВОД, ГИМС и МЧС. Фото: Ксения Высотина

В Томске после купального сезона аквалангисты "Наяда" изучили опасное дно реки Томь с правой стороны берега. Представитель клуба рассказал, что уже в 50 метрах от берега отдыхающих томичей ожидает глубина 7,5 м.

"Глубина в самом центре Томи составила 5,5 метра, чуть ближе к речвокзалу — 6 метров, а вблизи правого берега, там, где как раз находится неблагоустроенный пляж и отдыхает много людей, рядом с речвокзалом, — 7,5 метра", - рассказали аквалангисты.

Как пояснил руководитель подводного клуба «Наяда» Кирилл Бородин, вблизи берега глубина больше, чем на фарватере. Это вызвано тем, что река упирается в правый берег и делает поворот налево, соответственно русло реки начинает подмывать, на дне образуются водовороты и ямы.

Фото: Аквалангисты клуба «Наяда».

Стоит отметить, что такая опасная глубина ожидает купающихся всего в 50 метрах от берега. Специалисты отметили, что такая дистанция соответствует длине бассейна. Именно это делает данное место максимально опасным и неблагоприятным для отдыха.

«Дети, отплыв на надувном матрасе всего на один бассейн (50 метров) от берега, оказываются на глубине, как в центре Томи. Родителям следует быть очень внимательным, так как кажется, что они близко к берегу. К сожалению, из-за подмыва грунта в этом месте и происходят несчастные случаи», — отмечает Кирилл Бородин.

Эксперты добавили, что все результаты и данные замеров были переданы в ВОСВОД, ГИМС и МЧС. Позже там подготовили раздаточные материалы, через которые планируют информировать томичей об опасности.

Фото: Аквалангисты клуба «Наяда»

Напомним, что этим летом жители Томска просили администрацию организовать пляж на правом берегу Томи.