Томичи просят городскую администрацию организовать пляж на правом берегу Томи

В Томске местные жители массово пожаловались в соцсетях, что на правом берегу города нет пляжа для отдыха. Фото: Ксения Высотина

В Томске местные жители массово пожаловались в соцсетях, что на правом берегу города нет пляжа для отдыха. Горожане отметили, что добраться на единственный официальный пляж Семейкин остров, который расположился на левобережье, очень сложно.

"На правом берегу реки Томи сейчас отдыхают сотни жителей Томска без каких-либо минимальных удобств: нет ни песка, ни туалетов, ни лежаков, ни раздевалок, ни спасателей. Ничего. Даже мусор тут убирают волонтеры", - пишет томич в региональном паблике.

Мужчина также отметил, что официальный пляж на Семейкином острове не пользуется большой популярностью, так как туда теперь не ходит теплоход, а проезд на автомобиле или автобусе осложнен ремонтом Коммунального моста.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Под обращением жителя города, в комментариях, собралось много людей, которые также считают, что Томску нужен еще хотя бы один официальный пляж на правом берегу Томи.

"Почему бы не оборудовать минимально и правый берег для отдыха. Не все могут добраться в хорошие места, да и может человек просто позагорать хочет часочек и не тратить пару часов на дорогу. Да, купание в реке - это ответственность людей, но кабинка, мусорный контейнер, и немного оборудовать берег можно. Туалеты так и подавно должны быть в таких местах, хотя бы сезонные кабинки. Разве это огромные затраты?", - пишет жительница Томска.

Некоторые жители города также предлагают обустроить пляжи на озерах, которые находятся в черте города.

Томичи считают, что в городе на правом берегу наверняка можно найти озеро. Отметим, что места несанкционированного купания стабильны из года в год. Поэтому горожане считают, что есть возможность выбрать несколько мест, провести исследования по микробиологии и облагородить новое место для отдыха.

Напомним, что ранее сообщалось, как в Томске в 2022 году единственный официальный пляж на Семейкином острове оказался непопулярен у жителей. Это связано с плохой погодой, ремонтом Коммунального моста и отсутствием традиционного речного трамвайчика. С 11 июня по 4 июля на пляже на Семейкином острове отдохнули 1332 человека, что меньше, чем годом ранее.

Редакция "КП-Томск" запросила информацию у мэрии на счет предположительного строительства пляжа на правом берегу Томи.

Читайте также: В Томском районе в деревне Березкино появится пляж.