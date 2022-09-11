Избирком: Владимир Мазур лидирует в голосовании на выборах губернатора Томской области

Избирком опубликовал предварительные результаты. Фото: Ксения Высотина

Избирательная комиссия Томской области опубликовала предварительные результаты выборов нового губернатора. Пока что из четырех кандидатов лидирует Владимир Мазур.

По данным с таблицы, которую опубликовал избирком, за Владимира Мазура отдали свой голос 64 014 жителей региона (82,32%), за Галину Немцеву - 5 518 (7,1%), за Андрея Петрова - 4 836 (6,22%), за Виктора Гринева - 1 820 (2,34%).

В избирательной комиссии также добавили, что на данный момент обработано 29,9% голосов.

Напомним, что выборы нового губернатора Томской области длились два дня.