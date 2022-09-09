День томича, выборы и фестиваль: куда томичи могут сходить с 9 по 10 сентября

Фото: Ксения Высотина

Вот и завершилась рабочая неделя. Выходные у томичей будут насыщенными и поэтому «КП-Томск» вновь подготовила афишу мероприятий, которые пойдут 9-11 сентября.

День томича

День томича отпразднуют в областном центре 10 сентября после двухлетнего перерыва. Праздник откроется шествием студентов и флешмобом. После этого будет концерт, а также откроются развлекательные, спортивные и познавательные площадки. Основное празднование будет проходить на Новособорной площади. Ранее «КП-Томск» давала полную афишу Дня томича.

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Единый день голосования

С 10 по 11 сентября в Томской области местные жители выберут нового губернатора региона. В Томске также пройдут довыборы депутата городской Думы по Академическому округу №9. Участки для голосования в течение двух дней будут работать с 08:00 до 20:00. Голосование на выборах проводится по месту регистрации избирателя. Ранее «КП-Томск» писала подробности про выборы губернатора 2022.

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Первый краеведческий фестиваль "Сибириада"

С 10 по 17 сентября с 17.00 в Амфитеатре на набережной реки Ушайки будет проходить первый краеведческий фестиваль "Сибириада". На нем пройдет ряд открытых лекций от томичей-экспертов, которые профессионально расскажут о своем деле и о Томске. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдет показ снятого в Томске художественного фильма "Сибириада", получившего Гран-при Каннского фестиваля" Лекции состоятся 10, 11, 16 сентября, а показ фильма - 17 сентября.

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Конференция "Город IT"

С 9 по 10 сентября с 10 утра в РК «Факел» пройдет конференция "Город IT". Это одна из крупнейших за Уралом конференций, посвященная IT-бизнесу. На платформе конференции обсудят самые острые темы, которые интересуют не только непосредственно участников IТ-рынка, но и тех, кому все больше приходится взаимодействовать с IТ в своей повседневной работе. Это и маркетологи, и руководители проектов, и сотрудники PR-служб, и владельцы малого бизнеса.

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