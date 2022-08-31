Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 7:20

Выходные в Томске будут теплыми и солнечными

Дождя в городе не будет
Ксения Высотина
Воздух прогреется до +20 градусов.

Воздух прогреется до +20 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящих выходных 3-4 сентября будет тепло и солнечно. Дождя в городе не будет, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В субботу, 3 сентября, в городе ожидается ночная температура до +5 градусов, а дневная - до +18 градусов. Весь день будет облачно с прояснениями.

В воскресенье в Томске также будет солнечно и без дождя. Ночная температура дойдет до +10 градусов, а дневная - до +20 градусов.

Читайте также: В Томске 1 сентября будет тепло и дождливо

Интересное