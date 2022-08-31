Выходные в Томске будут теплыми и солнечными

Воздух прогреется до +20 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящих выходных 3-4 сентября будет тепло и солнечно. Дождя в городе не будет, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В субботу, 3 сентября, в городе ожидается ночная температура до +5 градусов, а дневная - до +18 градусов. Весь день будет облачно с прояснениями.

В воскресенье в Томске также будет солнечно и без дождя. Ночная температура дойдет до +10 градусов, а дневная - до +20 градусов.

Читайте также: В Томске 1 сентября будет тепло и дождливо