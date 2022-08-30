Вирус не отступает: какие меры необходимы для сокращения последствий шестой волны COVID-19

Фото: IMBIAN LAB

В России летом 2022 года отменили все ограничения, связанные с коронавирусом, поэтому тема ковида постепенно отошла на второй план. Однако она не пропала, также фиксируются случаи заболеваемости как среди взрослых, так и детей. Эксперты также не могут однозначно сказать, будет ли вирус мутировать дальше, и обещают очередную шестую волну COVID-19.

Люди боятся заразиться коронавирусом и стали чаще обращаться к медикам, однако те утверждают, что для этого не всегда есть основания – посещать врачей достаточно не чаще 2-3 раз в год или при острой необходимости. Если есть подозрения на ковид, то сейчас его можно выявить в домашних условиях, сделав экспресс-тест. Каким тестом лучше воспользоваться, рассказал разработчик и производитель медицинских тест-систем «ИМБИАН ЛАБ» из Сибири.

Зачем нужен экспресс-тест в домашней аптечке?

Не так давно экспресс-тесты были только у врачей, но такие результаты таких исследований довольно часто затягивались, так как взятые биоматериалы отправляли в лаборатории и ответ из них приходил через три дня. Так как процедура выполнения теста довольно проста, то его можно сделать прямо дома и получить результаты в течение 15-20 минут и в случае необходимости принять необходимые меры.

Тесты-кассеты необходимы людям, которые часто бывают в командировках и общаются с большим количеством людей, беспокоятся о пожилых родственниках и заботятся о своем здоровье.

Все диагностические системы Imbian зарегистрированы в Росздравнадзоре, они подходят для людей всех возрастов. Они на 100% чувствительны и специфичны, так как настроены только на антиген вируса, поэтому нет риска ошибиться с диагнозом в конкретном анализе. Этот тест стоит сделать себе и ребенку после поездки куда-либо, перед визитом бабушек и дедушек или перед прививкой.

Какие бывают тесты на определение коронавируса?

Фото: IMBIAN LAB

1. Экспресс-тест на выявление антигена к COVID-19.

Работает также как ПЦР. Инфекция начинает разноситься по организму сразу после попадания вируса через верхние дыхательные пути, а затем очень быстро размножается. Мазок из носа или горла специальным ватным зондом поможет понять, болеет человек ковидом или нет. Тест «ИМБИАН» может распознавать все известные штаммы, в том числе «стелс» и «омикрон». Настроен он точно: если коронавирус только попал в организм и не успел размножиться либо пациент пошел на поправку — полоска будет без ярко выраженного оттенка. Если болезнь в самом разгаре, то индикатор будет показывать более насыщенный цвет. Причем результат будет известен не более чем за 10-15 минут.

Фото: IMBIAN LAB

2. Экспресс-тест на выявление антител к COVID-19.

В этом случае можно узнать, болен человек сейчас или перенес коронавирус недавно. Его результат поможет понять, нужно ли проходить дополнительное обследование и начать принимать лекарства. Комплект экспресс-диагностики рассчитан на определение двух наиболее популярных антител IgG/IgM к коронавирусу в образцах сыворотки, плазмы или крови. И если есть простудные признаки, поможет понять, ковид это или нет.

Распознавать результаты стоит так:

Если IgM (+) обнаружены, а IgG (–) нет — это ранняя стадия инфекции, иммунитет только начал защищаться. Тогда следует дополнительно сделать тест ИМБИАН-SARS-CoV-2 Ag ИХА (на антиген к COVID-19) и повторить тест на антитела позже, чтобы убедиться в том, что иммунный ответ найден.

Если IgM (–) не обнаружены, IgG (+) обнаружены — это свидетельствует об уже перенесенном COVID-19. Поэтому нужно уделить внимание здоровью на будущее.

Если IgM (–) не обнаружены, IgG (–) не обнаружены — у тестируемого нет антител. Здесь нужно обратить внимание: если нет признаков заболевания, значит пациент еще не встречался с вирусом COVID-19 или перенес COVID давно и антитела исчезли. Чтобы не заразиться повторно, нужно поддерживать иммунитет, режим сна и водный баланс.

Если есть какие-либо признаки заболевания, то есть вероятность, что вирус уже попал в организм, а иммунитет еще не среагировал на антиген. Здесь также стоит сделать тест на антиген к COVID-19 или тест Imbian «COVINFLUENZA Ag тест» на выявление антигенов гриппа А/В и COVID. Также можно повторить тест на антитела чуть позже, чтобы быть уверенным в наличии иммунного ответа.

Фото: IMBIAN LAB

3. Экспресс-тест на наличие вируса гриппа А и В или COVID-19.

Это новый вид тестов — система создана в России и позволяет за десять минут определить, болен человек ковидом или нет. Точность такого теста — 98,6%. Сделать его можно при первых признаках недомогания или в острой фазе болезни. При полученном результате уже выбирать тактику лечения, так как его эффективность зависит от своевременно поставленного диагноза.

«Мы создавали тест в течение полутора лет. На исследования было направлено порядка пяти миллионов рублей. Нам удалось сделать удобную тест-систему, которая выявляет грипп А и В, а также все известные штаммы COVID-19, включая «омикрон» и «стелс». Если появится его новый штамм, мы будем проводить дополнительные клинические испытания», — говорит генеральный директор компании «ИМБИАН ЛАБ» Вероника Осипова.

Когда нужно делать тесты?

Все три теста от «ИМБИАН» легко использовать, они продаются во многих аптечных сетях.

Коронавирус может протекать незаметно на фоне ОРВИ или может неожиданно заявить о себе пневмонией и острой легочной недостаточностью. Сделать тест стоит, если вы чувствуете боль в горле, температуру и общее недомогание. Также его рекомендуют сделать в следующих ситуациях:

Что важно сделать перед тестом?

В первую очередь необходимо внимательно прочитать инструкцию, которая прикладывается к каждому тесту. Если все сделать правильно, то точность результата будет 99,9%.

В качестве основных рекомендаций разработчик рекомендует не есть, не пить, не курить, не принимать лекарства, не промывать нос и горло за два часа до взятия мазка.

Фото: IMBIAN LAB

О компании

«ИМБИАН» существует с сентября 2019, специализируется на разработке и производстве диагностических наборов реагентов иммуноферментного (ИФА), иммунохроматографического (ИХА), иммунохемилюминисцентного (ИХЛА) анализа, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Компания разрабатывает наборы для выявления инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных инфекций, гельминтов, TORCH инфекции (ВИЧ, токсоплазмос, сифилис, гепатит В и С, ветряная оспа или ветрянка, краснуха, цитомегаловирус, герпес I и II типа), поксвирусов (натуральная оспа, оспа обезьян, оспа коров, осповакцина).

На производственной базе «ИМБИАН» выполняется весь технологический цикл производства и контроля качества диагностических наборов реагентов. Производство Imbian находится в Наукограде поселка Кольцово Новосибирской области и в особой экономической зоне «Технополис Москва» г. Зеленоград.

Весной 2022 года «ИМБИАН ЛАБ» оформила 44-е регистрационное удостоверение и получила международный сертификат СЕ (сертификат, подтверждающий соответствие качества продукции требованиям европейского законодательства). Сейчас процесс регистрации проходят 7 диагностических тест-систем, 14 в процессе технических и клинических испытаний и более 73 в процессе разработки.

За это время компания «ИМБИАН ЛАБ» заслужила доверие и прочно укрепилась в качестве надежного производителя и поставщика диагностических наборов в минздравы, государственные и частные организации, центры СПИДа и лаборатории разных регионов России и другие страны: Вьетнам, Ирак, Индию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Кыргызстан и Азербайджан.

Экспресс тесты «ИМБИАН» позволяют вывести на кардинально новый уровень диагностику и профилактику многих инфекционных заболеваний. Высокий уровень точности результатов позволяет людям эффективнее заботиться о своем здоровье.

Наличие теста-помощника в семейной аптечке позволит принимать обоснованные решения в отношении собственного здоровья и при необходимости внести коррективы в планы на отдых или работу.

Подробную информацию о тест-системах можно узнать на сайте компании Imbian Lab.