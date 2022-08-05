Как бюджетно собрать ребенка в школу: 5 тысяч рублей хватит только на канцелярские товары

Журналист посетил один из сетевых магазинов канцелярских товаров. Фото: Ксения Высотина

До начала нового учебного года осталось меньше месяца. В связи с этим родители озадачены вопросами школьных сборов. Во сколько обойдется необходимый набор для ученика и на сколько подорожали канцелярские товары в Томске? Журналист «КП-Томск» посетил один из популярных сетевых канцелярских магазинов в городе и собрал корзину с бюджетными школьными товарами.

Очевидно, что больше денег уйдет на покупку школьной формы, однако многие томичи, которые уже начали подготовку к школе, отметили ощутимое подорожание канцелярии.

«В прошлом году все было намного дешевле. Например, канцелярия. Если не брать в расчет покупку рюкзака, который стоит не меньше 3500 рублей, то примерно на эту же сумму обойдется остальная канцелярия только для одного ребенка. Это только самое необходимое, которое пригодится уже в первые учебные дни», - поделилась с журналистом томичка, которая уже начала собирать ребенка в школу.

Девушка также отметила, что в течение года придется все равно что-то докупать. А когда детей двое, то и сумма увеличивается в два раза. Таким образом, только на канцелярские товары может уйти около 7 тысяч рублей и это без учета рюкзаков.

Журналист «КП-Томск» посетил один из сетевых магазинов канцелярских товаров. Вся корзина с необходимыми школьными предметами для первоклассника вышла на 5.490 рублей. Самыми дорогими товарами в корзине оказались школьный ранец за 2.990 рублей и мешок для сменной обуви за 485 рублей.

Фото: Ксения Высотина

Что касается не менее важной принадлежности, как пенал, то самый дешевый в магазине предлагают за 198 рублей. Школьный дневник в первом классе не всегда пригождается, однако в некоторых образовательных учреждениях уже с первого года обучения детей приучают к личному дневнику. Самый дешевый обойдется томичам в 145 рублей.

Фото: Ксения Высотина

Пачка стандартных тетрадей в 10 штук обойдется родителю в 22 рубля, как в клетку, так и в линейку. Но если ученику начального класса разрешено иметь тетрадь с рисунком, то тогда можно приобрести самую дешевую за 28 рублей. Обложки к ним продаются отдельно, бюджетная выйдет в 25 рублей за штуку.

Фото: Ксения Высотина

Карандаши, ручки, линейки и другие составляющие пенала также были подобраны по самой низкой цене. Таким образом, набор простых карандашей предлагается за 225 рублей (5 штук), три обычные синие ручки обойдутся в 81 рубль. Что касается цветных наборов, то пачка фломастеров продается за 149 рублей, а цветные карандаши за 129 рублей. Самые дешевые ножницы выйдут в 129 рублей, линейка за 25 рублей, а ластик и точилка обойдутся по 29 рублей.

Фото: Ксения Высотина

Принадлежностей для уроков рисования и технологии понадобится тоже немало. В первую очередь отметим, что самый дешевый альбом в 20 листов выйдет в 65 рублей, а набор из пяти кистей обойдется в 255 рублей. Пачка цветной бумаги выйдет томичам в 59 рублей (20 листов), а картон – 60 рублей (20 листов). Помимо этого, ребенку пригодится стаканчик для краски, он обойдется в 55 рублей. А также клей-карандаш, его предлагают за 37 рублей.

Фото: Ксения Высотина

Корреспондент также узнал у продавцов магазина, замечают ли томичи повышение канцтоваров и на какую сумму выросли цены.

«Конечно замечают, многие тут скандалы закатывают, что это якобы мы лично поднимаем цены на тетрадки и портфели. Ценник вырос, и это замечают все», - поделилась с журналистом продавец.

По оценке консультанта, стоимость на канцтовары выросла на 15-20%. Она также отметила, что это характерно для приближения школьного года.