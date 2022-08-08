Тест на COVID-19 от 890 рублей: где в Томске сдать ПЦР-тест

«КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых результат ПЦР-теста говорят через 15 минут, а также на следующий день.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Томске зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В воскресенье, 7 августа, в регионе было выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим многие томичи снова задаются вопросом, где можно сдать тест на выявление инфекции. «КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых результат ПЦР-теста говорят через 15 минут, а также на следующий день.
«Инвитро»
Цена: 1 090 рублей
Как подготовиться: За шесть часов до ПЦР-теста нежелательно орошать ротоглотку и рассасывать различные пастилки. За 3-4 часа не рекомендуется кушать, чистить зубы, курить и жевать жвачку. Перед самой процедурой необходимо высморкаться тем пациентам, которые ощущают заложенность в носоглотке.
ПЦР-тест сдается в лаборатории, на сайте возможно оформить предварительный заказ. Справка с отрицательным результатом анализа выдается на русском и английском языках.
Результат: в течение 1 часа.
Адреса: ул. Говорова, 46; ул. Кирова, 39; пр. Фрунзе, 86; ул. Иркутский тракт,70,15; пр. Ленина,93; ул. Красноармейская, 105; ул. Павла Нарановича, 1б; ул. Вершинина, 43.
«Гемотест»
Цена: от 1 090 рублей
Отмечается, что взятие биоматериала (соскоб) будет оплачиваться отдельно.
Как подготовиться: За три часа до процедуры необходимо воздержаться от приема пищи, питья, чистки зубов, также нельзя обрабатывать рот и ротоглотку антисептическими средствами, пастилками, жевать жвачку. Нельзя использовать назальные капли, а также промывать нос.
Результат: в течение 15 минут.
Адреса: пр. Ленина, 124; пр. Фрунзе, 130; пр. Кирова, 58; ул. Студенческая, 3.
«Ситилаб»
Цена: 1 100 рублей
Как подготовиться: Тест в этой лаборатории рекомендуется сдавать натощак или не ранее, чем через 2 часа после еды, питья и орошения носа и горла. Также исследование лучше до начала противовирусной терапии. За сутки до процедуры не рекомендуется употреблять лекарства. Уточняется, что ПЦР-тест берется до проведения гигиенических процедур.
Результат: на следующий день.
Адреса: пр. Фрунзе, 124; ул. Ивана Черных, 94.
«Открытая лаборатория»
Цена: 1 500 рублей
Как подготовиться: Мазок из носа и зева на COVID-19 в этой лаборатории берут с 10:30 до 20:00. Можно вызвать специалиста для забора на дом, это будет стоить еще дополнительно 500 рублей. Определения омикрон-штамма нет.
Результат: на следующий день
Адрес: ул. Елизаровых, 19/1
«Хеликс»
Цена: 890 рублей
Как подготовиться: Минимум за 1 час до взятия мазков из ротоглотки (зева) не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не жевать жевательную резинку, не курить. За 3-4 часа до взятия мазков из носа/носоглотки не закапывать капли/спреи и не промывать нос.
Результат: на следующий день
Адреса: пр. Фрунзе, 98; ул. Павла Нарановича, 10.
Напомним, что ранее сообщалось, как эксперты не исключают введения в регионе новых ковидных ограничений.