Тест на COVID-19 от 890 рублей: где в Томске сдать ПЦР-тест

«КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых результат ПЦР-теста говорят через 15 минут, а также на следующий день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В воскресенье, 7 августа, в регионе было выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим многие томичи снова задаются вопросом, где можно сдать тест на выявление инфекции. «КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых результат ПЦР-теста говорят через 15 минут, а также на следующий день.

«Инвитро»

Цена: 1 090 рублей

Как подготовиться: За шесть часов до ПЦР-теста нежелательно орошать ротоглотку и рассасывать различные пастилки. За 3-4 часа не рекомендуется кушать, чистить зубы, курить и жевать жвачку. Перед самой процедурой необходимо высморкаться тем пациентам, которые ощущают заложенность в носоглотке.

ПЦР-тест сдается в лаборатории, на сайте возможно оформить предварительный заказ. Справка с отрицательным результатом анализа выдается на русском и английском языках.

Результат: в течение 1 часа.

Адреса: ул. Говорова, 46; ул. Кирова, 39; пр. Фрунзе, 86; ул. Иркутский тракт,70,15; пр. Ленина,93; ул. Красноармейская, 105; ул. Павла Нарановича, 1б; ул. Вершинина, 43.

«Гемотест»

Цена: от 1 090 рублей

Отмечается, что взятие биоматериала (соскоб) будет оплачиваться отдельно.

Как подготовиться: За три часа до процедуры необходимо воздержаться от приема пищи, питья, чистки зубов, также нельзя обрабатывать рот и ротоглотку антисептическими средствами, пастилками, жевать жвачку. Нельзя использовать назальные капли, а также промывать нос.

Результат: в течение 15 минут.

Адреса: пр. Ленина, 124; пр. Фрунзе, 130; пр. Кирова, 58; ул. Студенческая, 3.

«Ситилаб»

Цена: 1 100 рублей

Как подготовиться: Тест в этой лаборатории рекомендуется сдавать натощак или не ранее, чем через 2 часа после еды, питья и орошения носа и горла. Также исследование лучше до начала противовирусной терапии. За сутки до процедуры не рекомендуется употреблять лекарства. Уточняется, что ПЦР-тест берется до проведения гигиенических процедур.

Результат: на следующий день.

Адреса: пр. Фрунзе, 124; ул. Ивана Черных, 94.

«Открытая лаборатория»

Цена: 1 500 рублей

Как подготовиться: Мазок из носа и зева на COVID-19 в этой лаборатории берут с 10:30 до 20:00. Можно вызвать специалиста для забора на дом, это будет стоить еще дополнительно 500 рублей. Определения омикрон-штамма нет.

Результат: на следующий день

Адрес: ул. Елизаровых, 19/1

«Хеликс»

Цена: 890 рублей

Как подготовиться: Минимум за 1 час до взятия мазков из ротоглотки (зева) не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не жевать жевательную резинку, не курить. За 3-4 часа до взятия мазков из носа/носоглотки не закапывать капли/спреи и не промывать нос.

Результат: на следующий день

Адреса: пр. Фрунзе, 98; ул. Павла Нарановича, 10.

Напомним, что ранее сообщалось, как эксперты не исключают введения в регионе новых ковидных ограничений.